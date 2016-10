Chen Xin er ikke det egentlige navn på jenta fra Heilongjiang-provinsen som er hovedperson i en historie som de siste ukene har skapt forferdelse og avsky i Kina. Og debatt, ikke minst om oppdragelse og behandling av vanskelige ungdommer.

For om den grufulle drapshandlingen har fått stor oppmerksomhet i sosiale og tradisjonelle medier, engasjerer unge Xins motiv enda mer:

Hevn, fordi moren hadde tvangsinnmeldt henne på en institusjon for problemungdommer.

Fornedrelse og mishandling

Xins mor (det foreligger ingen opplysninger om farens eventuelle rolle i denne historien, red.anm.) opplevde nok sin datter som uregjerlig og totalt oppslukt av internett. Til slutt valgte hun derfor å sende Xin på tvungen nett-avvenningskur ved en av de strenge forbedringsanstaltene som i Kina ofte kalles boot camps.

To menn kom og hentet Chen Xin hjemme, tvang henne inn i en bil og kjørte henne til det som omtales som ”akademiet i Shandong”, ifølge 16-åringens egen blogg, skriver den kinesiske nettavisen The Paper.

På denne institusjonen ble jenta stengt inne i fire måneder bak høye gjerder og låst port, 100 mil hjemmefra.

Chen Xin hevder at både hun selv og andre unge ”innsatte” flere ganger ble banket opp, ofte uten grunn. 16-åringen beskriver behandlingen som tortur, og forteller at en særlig fornedrende straff var å måtte spise foran en toalettskål.

Ledelsen ved akademiet i Shandong er under etterforskning, men avviser alle beskyldninger om mishandling.

Beryktet for påstander om elektrosjokk

– Det dreier seg om en beryktet leir, uten offentlig godkjenning, kommenterer Tao Ran, direktør ved en annen institusjon som spesialiserer seg på å kurere ungdoms nettavhengighet og som er en del av det medisinske senteret Tong Jun i Beijing.

Tao mener å vite at forholdene i Shandong-akademiet er enda verre enn det som er kommet frem i mediene.

– De bruker også elektrosjokk mot ungdommene! påstår han, indignert.

Militærlignende boot camps

Såkalte boot camps for problemungdommer er de siste par-tre årene blitt en løsning stadig flere maktesløse foreldre velger.

Jenter og gutter blir innrullert i institusjoner som minner om militærleirer. Der må de gå kledd i uniform og får aldri forlate anstaltens område. Disiplinen er beinhard, med soldateksersis og tøff gymnastikk, ledet av strenge befalingsmenn og -kvinner som er rekruttert blant yrkesoffiserer.

Ledelsen for leirene viser gjerne til at også psykologisk veiledning og samtalegrupper inngår i terapiopplegget. Det er også dokumentert at enkelte institusjoner bruker medisinering for å kurere ungdommene for internett-avhengighet.

Det blir ikke lagt skjul på at regelbrudd og ulydighet straffes strengt, i samsvar med hva foreldrene til de unge ”rekruttene” ønsker. Men ingen boot camp vil innrømme fysisk mishandling, selv om flere barn og ungdommer har hevdet at de er blitt slått.

- Offentlig regulering mangler

Ifølge Hongkong-avisen South China Morning Post finnes det cirka 250 slike boot camps i Fastlands-Kina, mens direktør Tao Ran mener antallet er usikkert og anslår det til mellom 100 og 200.

– Altfor mange av disse institusjonene mangler offentlig regulering. Det er der overgrepene skjer, i private anstalter utenfor myndighetenes kontroll, sier Tao, som opplyser at hans egen skole er delvis privat, delvis offentlig og har solid støtte fra en mektig fraksjon i Kinas kommunistparti.

– Her blir ingen mishandlet, garanterer han.

Det vil nok mange mene er et definisjonsspørsmål:

– Befalingsmennene bandt meg fast med tau, forteller Peng (17), som jeg møter i administrasjonsbygget til skolen som Tao leder.

Gutten fra Indre Mongolia, som bare vil oppgi sitt familienavn, ble dimittert for et par uker siden. Nå er han tilbake på et raskt besøk sammen med sine foreldre, for å delta på en skolefest.

– Bindingen var det verste jeg opplevde her. Det skjedde heldigvis bare én gang, sier Peng, og ser ned.

En ansatt ved skolen som overhører vår samtale, bekrefter at det ikke er helt uvanlig at anstaltens befal bruker tau som en siste mulighet for å få kontroll, når noen absolutt ikke vil lyde.

Skamfull far skriker og truer

Peng er den eneste av ungdommene på Tong Jun-senterets boot camp-skole jeg får snakke med. Det skyldes ikke direktør Tao og hans velvillige stab, men foreldre som skammer seg over sine problembarn. Særlig hissig er en far i 40-årene i grønn, i uniformlignende vest.

– Få dem vekk! skriker han til Tao da min medhjelper og jeg beveger oss ut i skolegården, som kanskje heller bør kalles appellplassen.

Mannens ansikt er fordreid av sinne:

– Jeg skal saksøke dere alle!

En kvinne fra en av Beijings naboprovinser velger en mer ydmyk tilnærming.

– Vær så snill, sier hun lavt, bedende, gjennom gitteret til porten:

– Ta ikke bilder av datteren min. Det er en stor tragedie for familien at hun er internettavhengig.

Psykiater: Millioner er avhengige

På Tong Jun-senterets anstalt er det nå 50 ungdommer fra 13 til vel 20 år. 40 av dem er internettavhengige, mens andre er innrullert for å få hjelp med andre atferdsvansker.

GREG BAKER / TT / NTB Scanpix

Skolesjef Tao Ran er psykiater og også direktør ved et militærsykehus i hovedstaden. Han mener behovet for hjelp til internettavhengig ungdom er enormt i Kina:

– Flere millioner lider av dette, i større eller mindre grad. Noen av våre elever har totalt mistet virkelighetssansen og innbiller seg at de er en av fantasifigurene i World of Warcraft eller et av de andre onlinespillene, sier Tao.

Er mer kontroll veien å gå? Overvåkingen at Internett i Kina er allerede svært omfattende: 5000 klikk og du kan få tre år i fengsel

Fakta: Internett i Kina Landets Internett-historie startet i mai 1989. Permanent tilknytning siden april 1994. I 2008 ble Kina største nasjon på Internett. I 2016 er ca. 700 millioner kinesere online, halvparten av befolkningen på cirka 1,4 milliarder. Myndighetene forsøker å kontrollere nettet ved hjelp av millioner av overvåkere. Blant annet er Google og Facebook forbudt innenfor Den store kinesiske brannmur. Kilde: Wikipedia

Mor fikk være med på Boot camp

En plass i skolesjef Taos behandlingsopplegg i Tong Jun-senteret er ikke billig: 9300 yuan (vel 11.000 kroner) pr. måned.

Men et særtrekk ved denne anstalten i Beijing er at prisen inkluderer at en av foreldrene er velkommen til å overnatte i gjesterom ved senteret mens deres barn bor på seksmannsrom i brakker.

For unge Peng fra Indre Mongolia var det en trøst at moren var til stede i Tong Jun-senteret i de seks månedene fra mars til slutten av september, da han var innelåst her.

Ikke lov å slå, men...

Før Boot camp-behandlingen var han sterkt deprimert, møtte nesten aldri på skolen og satt ved PC-en og spilte Land of Legends i til alle døgnets tider, forteller gutten, som i vårt korte møte fremstår som blid, moden, trygg og tilfreds.

– Jeg er helt frisk, avhengigheten er borte. Det er mye bedre å drive med fotball og basketball enn bare å sitte foran skjermen, sier den storvokste 17-åringen.

På mitt spørsmål bekrefter Peng at skolens ledelse ikke tillater at befalingsmenn eller -kvinner slår.

– Men det hender vel at det skjer likevel, sier han nølende, og ser bort på mannen fra administrasjonen som følger med i samtalen: – Jeg vil ikke si noe som fører til vanskeligheter …

- Man behandler ikke barn som dyr

Historien om den 16 år gamle jenta Chen Xins drap på moren har ført til tusener av rasende meldinger på mikroblogger og nettportaler i Kina. Noen fordømmer modermordet, men hardest går det ut over Xins foresatte:

– Man behandler ikke sine barn som dyr, heter det i en melding som ifølge BBC fikk mer enn 1000 likes.

I en kommentar i Kinas kommunistpartis hovedorgan Folkets Dagblad fremgår det at hjelpeapparatet med profesjonell psykologiveiledning er for dårlig utbygget. Dette mener kommentatoren er en viktig årsak til at mennesker føres på ”ville veier”.

– Ikke send deres barn til et slikt ”bur”, oppfordrer Beijing Times på lederplass: – Bruk av voldelige midler skader bare barnet mer.

Og den tragiske utgangen på beretningen om Chen Xins opparbeidede, dødelige hat mot moren vitner da også om at boot camp-løsningen for internettavhengighet i ekstreme tilfeller kan få katastrofale følger.

Jenta meldte seg selv for politiet og er varetektsfengslet, anklaget for drap.

Når Xin stilles for retten, blir det nok anført som formildende at hun trolig ikke ønsket at moren faktisk skulle dø:

Da tantens løsepenger ankom etter en ukes tid, løsnet nemlig Xin repene og tilkalte ambulanse for å få moren på sykehus.

Men det var for sent. Den utsultede kvinnens liv sto ikke til å redde.

