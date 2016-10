Irakiske styrker få kilometer fra Mosul sentrum

- Vi vil gå inn i Mosul snart og frigjøre den fra Daesh, sier general Haider Fadhil etter at regjeringsstyrkene rykket inn i landsbyen Bazwaya på østsiden av Mosul.

Her skal enkelte innbygger ha hengt hvite flagg på husene sine for å signalisere at de ikke vil kjempe mot regjeringsstyrkene.

Soldatene ba folk om å holde seg innendørs, mens de gikk gjennom landsbyens gater og så etter potensielle selvmordsbombere.

20 IS-krigere drept

Fadhil sier at 20 IS-krigere ble drept i løpet av mandagens kamper, mens på regjeringshærens side skal kun en soldat ha blitt lettere skadd etter et fall.

En annen enhet i den irakiske hæren inntok samme dag industriområdet Gogjali, også det øst for Mosul.

Ifølge oberstløytnant Muntadhar al-Shimmari vil regjeringsstyrkene stå bare 700 meter fra Mosul mandag kveld, hvis alt går som planlagt.

Bilbomber

Framrykkingen østover startet ved morgengry mandag. Stridsvognene ble beskutt med bombekastergranater og skytevåpen idet de nærmest seg den irakiske storbyen.

Tre selvmordsbombere skal også ha forsøkt å stanse framrykkingen med bilbomber, og på ett tidspunkt kom Humvee lastet med eksplosiver kjørende i full fart. Kjøretøyet eksploderte idet det ble beskutt av regjeringsstyrkene og eksploderte før det nådde fram, ifølge den irakiske hæren.

– De flykter, jihadistene flykter fra Mosul, sier oberst Mustafa al-Obeidi til nyhetsbyrået AFP.

Han avviser imidlertid en tidligere melding om at regjeringsstyrker har rykket inn i bydelen al-Karama sørøst i Mosul, slik en militærkilde oppga tidligere på dagen.

REUTERS/Stringer

Vestlige fly

Tusener av irakiske styrker nærmer seg nå Mosul fra flere kanter. De får støtte av den USA-ledede koalisjonen, som både bomber IS-stillinger fra luften og bidrar med rådgivning på bakken.

En rekke militser, både kurdiske sjiamuslimske og sunnimuslimske, deltar også i offensiven.

Kurdisk milits har de to siste ukene inntatt en rekke landsbyer nord for Mosul, mens regjeringsstyrker sør for byen har rykket fram til Qayyarah.

Det er foreløpig styrkene i sør som står lengst fra byen, ifølge AFP.

To uker

Mosul har vært kontrollert av den ytterliggående islamistgruppa IS siden juni 2014. Etter måneder med forberedelser, ble offensiven for å gjenerobre byen innledet for to uker siden.

Anslagsvis 30.000 soldater er gruppert langs de tre hovedfrontene, nord, øst og sør for byen, alle ligger øst for elva Tigris, som renner gjennom byen.

En fjerde front ble åpnet i helgen da sjiamuslimsk milits siktet seg inn mot byen Tal Afar vest for Mosul. Målet deres er å innta denne byen og på den måten hindre en forsyningslinje mellom Mosul og grensen til Syria.

Uviss tidsplan

Det er uvisst hvorvidt det vil ta uker eller måneder før Mosul er tilbake på myndighetenes hender.

Et mål er å opprette sikre korridorer slik at sivilbefolkningen – anslagsvis 1 million mennesker som fortsatt antas å bo i byen – kan komme seg unna gatekampene som kommer til å starte når styrkene inntar selve byen.

Ved flere av veiene ut og inn av byen, skal IS ha lagt ut et stort antall miner.