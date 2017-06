Irakiske styrker innleder offensiv mot Mosuls gamleby

– Hæren, antiterrorstyrker og føderalt politi har startet angrepet på gamlebyen, heter det i en uttalelse fra generalløytnant Abdulamir Yarallah.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) frykter at IS kan bruke mer enn 100.000 sivile som levende skjold i kampene mot irakiske styrker i Mosuls gamleby.

– Over 100.000 sivile kan fortsatt befinne seg i gamlebyen. Vi vet at IS tok dem med seg da de forlot områdene der det pågikk kamper. Disse sivile blir i bunn og grunn holdt som levende skjold i gamlebyen, uttalte UNHCRs representant i Irak, Bruno Geddo, onsdag.

Irakiske regjeringsstyrker, støttet av lojale militsgrupper og en USA-ledet koalisjon, startet i oktober i fjor offensiven for å gjenerobre storbyen Mosul, som IS tok kontroll over i juni 2014. Offensiven har gått mye tregere enn forutsett, men styrkene skaffet seg etter hvert kontroll over både den østlige og vestlige delen av byen.