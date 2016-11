Irakiske styrker skal ha gjenerobret oldtidsbyen Nimrud

Irakiske regjeringsstyrker melder også at de har gjenerobret Nimrud, den assyriske oldtidsbyen som ble tatt av IS-grupper for to år siden. Dette i følge BBC.

En rekke regjeringer og historikere fordømte i mars 2015 ødeleggelsene av den arkeologiske verdensarven fra 1300-tallet. FNs kulturvernorganisasjon beskrev handlingene som krigsforbrytelser.

Nimrud ligger rundt 3 mil fra Mosul, der kampene fortsatte i helgen. Sikkerhetsstyrkene har inntatt en rekke av Mosuls forsteder fra flere fronter, men har ennå ikke gått inn i selve byen.

GORAN TOMASEVIC / X90012

Møtte kraftig motstand

De irakiske styrkene møtte søndag kraftig motstand fra IS i et forsøk på å rykke nærmere inn i storbyen. Offiserer i spesialstyrkene opplyser at offensiven fortsetter, men at motstanden søndag var stor. IS har tatt i bruk selvmordsbombere og utløst en rekke bilbomber for å forsøke å hindre spesialstyrkene, skriver NTB.

– De eneste våpnene de har igjen er bilbomber og eksplosiver, sier generalmajor Sami al-Aridi i de irakiske spesialstyrkene.

– Det finnes så mange sivile biler, og hvilken som helst av dem kan være en bombe, legger han til.

Bilbomber lørdag

Også lørdag slo selvmordsbombere til med bilbomber. Et titall soldater ble såret, mens tre sivile og et barn ble drept, ifølge offiserer i spesialstyrkene.

Soldatene har begynt å bygge voller og veisperringer for å hindre bilbomber fra å krysse frontlinjene.

De irakiske styrkene oppgir ingen tall over antall falne soldater, men leger på slagmarken har opplyst at det kan dreie seg om flere titall drepte og sårede soldater etter at Mosul-offensiven startet 17. oktober. (NTB)