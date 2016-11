Til tross for hard motstand fra krigere fra Den islamske staten klarte irakske styrker tirsdag å trenge inn i Mosuls forsteder og erobre bygningen til den statlige TV-kanalen, opplyste den irakske generalen Sami al-Aridi ifølge AP.

TV-bygningen skal være den eneste i provinsen og er den første viktige bygningen som den irakske hæren og deres allierte har erobret under Mosul-offensiven som startet for to uker siden.

Det var første gang på to år at irakske styrker satte sin fot inne i selve Mosul, etter at byen ble overlatt til IS nærmest uten kamp i juni 2014.

Møter betongvegger og bomber langs veiene

De irakske styrkene tok seg inn i forstaden Gogjali cirka 8 kilometer øst for Mosul og midt på dagen tirsdag var de bare 800 meter fra det enda tettere bebygde Karama-distriktet, opplyser generalmajor Sami al-Aridi i det irakske spesialstyrkene til AP. – Spesialstyrkene har stormet inn. Daesh slår tilbake og har satt opp vegger i betong for å sperre av inngangen til Karama-nabolaget for våre fremrykkende styrker. Bomber er blitt lagt ut langs veien som leder inn i byen.

General Aridi bruker det nedsettende order Daesh når han omtaler IS.

GORAN TOMASEVIC/Reuters/NTB scanpix

De irakske styrkene møter hard motstand

De irakske styrkene møter hard motstand fra IS, melder BBCs reporter som er med de irakske styrkene.

Kampene har blitt stadig mer intense, og IS skyter på spesialstyrkene med missiler i et forsøk på å bremse fremgangen, ifølge de irakske spesialstyrkenes brigadesjef Haider Fadhil.

Reuters/NTB scanpix

Bombet mål øst i byen

Mål inne i Mosul ble truffet av både granater fra artilleri og bomber fra fly, ifølge Reuters. Folk som bor i den østlige bydelen al-Quds sier til nyhetsbyrået at de ultraradikale sunnimuslimene i IS har begynt å slåss gate for gate for å holde den angripende irakske hæren unna.

Zohra Bensemra/Reuters/NTB scanpix

FN: – IS drepte 40 og kastet likene i elven

Samtidig melder FNs kommissær for menneskerettigheter at de har fått rapport om at IS har drept 40 tidligere medlemmer av de irakske sikkerhetsstyrkene og kastet likene i elven Tigris.

Dette skal ha skjedd lørdag, opplyste Ravina Shamdasani, talskvinne for FNs menneskerettighetskommissær under en pressekonferanse i Genève tirsdag.

De har også mottatt rapporter om at IS ville bruke 25.000 sivile som menneskelige skjold. Ifølge rapportene ble 25.000 sivile fra Hammam al-Alil, en by sør for Mosul, lastet opp i lastebiler og busser natt til mandag. De fleste lastebilene var på vei mot Tal Afar-distriktet, men snudde fordi de var under sterkt press fra patruljerende fly. Noen busser skal likevel ha nådd frem til Abu Saif, som ligger 15 km nord for Hammam al-Alil, sa Shamdasani.

– Vi er sterkt bekymret for disse menneskene og for titusener andre sivile som det er blitt rapportert er blitt flyttet med makt av IS de siste to ukene, sa FN-talskvinnen.

Reuters/NTB scanpix

– De må overgi seg eller dø

Iraks statsminister Haider al-Abadi, som også leder de irakiske militærstyrkene oppfordret IS til å overgi seg i en TV-sending.

– De har ikke noe valg. Enten overgir de seg eller så dør de, sa Al-Abadi ifølge BBC.

Det amerikanske forsvaret antar at IS har mellom 3000 og 5000 krigere i Mosul og at de i tillegg har 1500 til 2500 i et defensivt belte utenfor byen. Dette totale antallet inkluderer cirka 1000 fremmedkrigere. Anti-IS-styrkene teller til sammen cirka 40.000 personer.