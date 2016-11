Irakske styrker befester stillingen utenfor Mosul

Høy luftfuktighet og skydekke vanskeliggjorde sikten fra fly, helikoptre og droner, forklarer general Haider Fadhil.

Gogjali er en landsby innenfor Mosuls bygrense, men utenfor de tettbygde strøkene av selve storbyen. I morgentimene i går var det relativt stille i forstaden, men det kunne høres sporadisk skyting og lyd av artilleri mot IS-stillinger, og det ble meldt om fortsatte kamper selv om irakske styrker hadde inntatt forstaden et døgn tidligere.

De irakske styrkene har forsøkt å demontere landminer og eksplosiver som IS har utplassert rundt omkring i landsbyen. Mesteparten av Gogjalis bygninger, butikker og bolighus er ødelagt, opplyser en anonym hærkilde til DPA. Oberstløytnant Muhanad al-Timimi sier til AP at spesialstyrkene har gått fra hus til hus for å sikre Gogjali, og at de i den forbindelse har drept åtte IS-opprørere.

Siste skanse Tirsdag tok irakske styrker kontroll over en TV-stasjon i Gogjali etter kamper mot IS-opprørere.

Den amerikanskledede koalisjonen gjennomførte mandag flyangrep mot IS-stillinger i forstaden for å rydde vei for de irakske spesialstyrkene. Tirsdag tok spesialstyrkene seg inn i forstaden, men møtte kraftig motstand fra IS. De irakske spesialstyrkenes oppgave er å rydde vei for en panserdivisjon fra den irakske hæren. Gogjali er siste skanse på østfronten før styrkene er inne i Mosul.

– 46 landsbyer frigjort Stormløpet mot Mosul fortsetter også fra vest og sør. Den sjiadominerte paraplyorganisasjonen Hashed al-Shaabi har frigjort 46 landsbyer over et område på 590 kvadratkilometer, ødelagt 20 bilbomber og drept flere titalls IS-opprørere, mens andre IS-opprørere har løpt av gårde, uttaler Ahmmed al-Asady, en iraksk parlamentariker og talsmann for Hashed al-Shaabi.

Styrker fra Iraks hær innledet i går en offensiv langs en sørlig akse nær byen Hammam al-All, ca. 20 kilometer sør for Mosul.

– Etter å ha frigjort Hammam al-All og byene og landsbyene rundt, er planen at styrkene skal innta den sørlige delen av Mosul og deretter gå inn i byen og krysse elven Tigris, sier oberst Ahmmed al-Jabouri.

Matmangel Sivilbefolkningen i frigjorte områder rundt Mosul har stort behov for mat. Folk har i all hovedsak overlevd på brød og vann, samtidig som behovet for medisiner er stort, melder UNICEF.

Flyktninghjelpens Irak-direktør Wolfgang Gressmann opplyser til AFP at hjelpearbeidere nå stålsetter seg for det de frykter vil bli en bølge av sivile som vil forsøke å dra fra Mosul når kampene starter i selve byen. Irakske regjeringsstyrker, kurdiske styrker, sunnimilits og sjiamilits, med flystøtte fra den USA-ledede koalisjonen, innledet Mosul-operasjonen 17. oktober. Iraks nest største by hadde over to millioner innbyggere før den ble erobret av IS sommeren 2014.

Det var i Mosul at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi kunngjorde sitt «kalifat». En høytstående kurdisk tjenestemann sier til The Independent at det nå foreligger informasjon om at Baghdadi gjemmer seg inne i Mosul. Skulle Baghdadi bli tatt til fange eller drept, vil IS være påført et stort nederlag. Statsminister Haider al-Abadi har lovet at IS skal være drevet ut av Mosul og Irak innen nyttår. (NTB-AP-DPA)