Irans president kan ha sikret seg gjenvalg

Tor Arne Andreassen. AFTENPOSTEN

Sittende president Hassan Rouhani kan ha sikret seg fire nye år som Irans president.

Etter at over halvparten av stemmene er blitt talt opp har Rouhani fått 14.619.848 stemmer, mens den konservative hovedutfordreren Ebrahim Raisi har fått 10.125.855 stemmer, ifølge offisielle iranske tall.

To mindre betydningsfulle kandidater har fått under 300.000 stemmer.

Det betyr at president Rouhani så langt har fått 58 prosent av stemmene, mens Raisi har fått 40,2 prosent. Dermed ser det ut til at Rouhani vil sikre seg mer enn 50 prosent av stemmene og avgjøre presidentvalget i første omgang.

Sikret seier tross hard kritikk

Den reformvillige Hassan Rouhani var hele tiden favoritt til å bli gjenvalgt, men mot slutten av valgkampen så det ut til at den konservative utfordreren Ebrahim Raisi fikk vind i seilene. En annen sterk konservativ utfordrer, Teheran-ordfører Mohammad Baqer Ghalibaf, trakk seg nemlig mandag denne uken og ba tilhengerne stemme på Raisi i stedet.

Begge de to konservative kandidatene appellerte til den delen av befolkningen som er mest religiøs og som ønsker å bevare den islamske republikken i sin opprinnelige form.

Raisi har dessuten forsøkt å lokke til seg velgere ved å lokke med en tredobling av subsidiene som særlig landets fattige er avhengige av.

Raisi har anklaget Rouhani for ikke å tenke nok på landets fattige og de mange arbeidsledige.

Men selv om mange iranere ifølge meningsmålinger ikke har følt noen bedring av økonomien under Rouhani, så har de altså villet gi ham en ny sjanse.

Velgere Aftenposten har snakket med i Iran, har vært opptatt av å videreføre reformer som kan føre til større personlig frihet og mer kontakt med omverdenen.

Han utfordret Rouhani: Småkongen i Irans nest største by kan bli hele landets yppersteprest.

En president med begrenset påvirkningskraft

Ifølge iranske medier var det 42 millioner av til sammen 55 millioner stemmeberettigede som avga stemmer. Det betyr i så fall at valgdeltagelsen var på 76 prosent.

Samtidig med presidentvalget var det også lokalvalg i Iran.

De lange køene foran valglokalene ble av president Rouhani og andre myndighetspersoner tatt som et bevis på at iranere setter pris på det iranske politiske systemet.

Iranere Aftenposten har snakket med, har imidlertid gitt uttrykk for at de er klar over at president Rouhani og andre folkevalgte representanter har begrenset makt.

For Rouhani og alle andre må forholde seg til presteskapet, som avgjøre om vedtak er innenfor et islamsk regelverk. Aller øverst sitter den øverste lederen, ayatollah Ali Khamenei. Han er valgt på livstid og hans etterfølger skal velges av geistlige «eksperter».

Foran hvert valg er det et utvalg på 12 menn, det såkalte Vokterrådet, som bestemmer hver som skal få lov til å stille til valg.

Mye makt ligger dessuten hos de militære styrkene, og særlig hos Revolusjonsgarden, som dessuten har enorm økonomisk innflytelse.