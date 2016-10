– Så dere debatten og hvordan de snakker om, anklager og spotter hverandre? Er det et slikt demokrati og valg vi ønsker i landet vårt, spurte Rouhani en folkemengde under et besøk til byen Arak.

Iranere utøver balansekunsten mellom forbud, påbud og egne drømmer: I Iran kan du gjøre hva du vil. Så lenge du ikke blir tatt.

Presidenten fortalte videre at under et besøk til FNs hovedforsamling ble han spurt om hvilken av kandidatene han foretrakk.

– Jeg sa: Hva? Burde jeg foretrekke dårlig til enda verre eller verre til enda dårligere?, sa han.

Det var Rouhanis første kommentarer om det amerikanske valget.

Iran holder presidentvalg i mai neste år.