Iransk minister advarer Saudi-Arabia

– Vi kommer ikke til å forlate noe område urørt, bortsett fra Mekka og Medina, sier ministeren ifølge et nasjonalt nyhetsbyrå.

Utspillet kommer etter at Saudi-Arabias visekronprins Mohammed bin Salman tirsdag sa at en kamp mellom landene ikke kommer til å finne sted i Saudi-Arabia, men i Iran. I uvanlig skarpe ordelag sa prinsen at han utelukket dialog med Iran og la til at han ville beskytte sitt land mot Irans forsøk på å ta over den muslimske verden.

Begge landene kjemper om innflytelse i Midtøsten og støtter rivaliserende grupper i krigen i Syria.