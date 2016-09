Israel avviser at Syria skjøt ned krigsfly

Artikkelen oppdateres fortløpende:

Det er syrisk statsmedia som melder om nedskytingen. De hevder at flyet og dronen skal ha blitt skutt ned etter å ha angrepet en stilling til den syriske hæren sør i Syria, i nærheten av Golanhøydene.

Israel: de bommet

Det israelske forsvaret benekter ifølge Reuters at noen av deres fly er skutt ned i Syria. De sier at to missiler ble skutt mot dem, men at de bommet.

«Over natten ble to bakke-til-bakke missiler skutt fra Syria etter oppdraget om å angripe syriske artilleristillinger. Ikke på noe tidspunkt ble sikkerheten til (israelske) fly satt i fare,» heter det i en uttalelse fra det israelske forsvaret.

Russland har doblet sin våpeneksport. Krigføringen i Syria har vært et utstillingsvindu for russiske våpen.

Tidligere tirsdag kunne det israelske forsvaret fortelle at deres styrker hadde gjennomført flyangrep mot mål på syrisk side etter at prosjektiler fra Syria slo ned på Golanhøydene.