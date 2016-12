Israel innkaller ambassadører til hastemøter

Alle ambassadører med unntak av USAs representant er bedt om å komme til Utenriksdepartementet for «personlige møter», opplyser departementets talsmann Emmanuel Nahson.

Senere søndag ble også USAs ambassadør Dan Shapiro kalt inn på teppet som følge av at USA unnlot å nedlegge veto mot FN-resolusjonen.

De er innkalt til tross for at de ikke arbeider på søndager og at det er jul, skriver Ynet.

Israelske kilder sier til Haaretz at ambassadørene kan vente seg en real reprimande, og Ynet skriver at de er kalt inn til tross for at de ikke arbeider på søndager og at det er jul.

Landene med ambassadører i Israel som stemte gjennom resolusjonen, er Russland, Kina, Japan, Ukraina, Frankrike, Storbritannia, Angola, Egypt og Spania.

14 av 15 medlemmer i FNs sikkerhetsråd stemte fredag for resolusjonsforslaget, og USA unnlot å stemme og la heller ikke ned veto, noe landet har hatt som praksis.

– Avgjørelsen som ble fattet, var skammelig og fordomsfull, men vi tåler det. Det vil ta tid, men denne avgjørelsen vil bli annullert, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu lørdag.