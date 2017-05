Israels arabere mer fornøyd enn sine jødiske naboer

– Harde politiske diskusjoner forandrer ikke det faktum at de fleste synes det er – i det minste – helt greit å bo her i landet, sier professor Tamar Hermann til Aftenposten.

Hun er professor i statsvitenskap og en av de ansvarlige for spørreundersøkelsen The Peace Index, som gjennomføres i samarbeid mellom The Israel Democracy Institute og Universitetet i Tel Aviv.

Hermann tror innbyggerne i Israel – både arabere og jøder – er lei av det de oppfatter som medienes svartmaling av situasjonen.

Har sett tendensen

Blant de arabiske statsborgerne av landet, er det altså ingen stor misnøye med hjemlandet. I spørreundersøkelsen er folk spurt om hvordan de anser landets generelle situasjon for øyeblikket. 66 prosent av araberne sier de er svært godt fornøyd eller fornøyd. For jøder er den samme andelen 43,9 prosent.

Tamar Hermann er ikke overrasket. Hun har sett tendensen også i tidligere undersøkelser.

– Økonomien er i sterk vekst. Arbeidsledigheten er lav. Følelsen blant de fleste er at sikkerhetssituasjonen ikke er så aller verst. Det er tilfeller av angrep, men busser sprenges ikke i luften, og myndighetene samarbeider tett om dette med både egypterne og palestinerne, påpeker Hermann.

Nasjonal sikkerhet

Når man spør om folks personlige situasjon, er imidlertid araberne litt mindre fornøyd enn sine jødiske naboer. Undersøkelsen viser likevel at de arabiske borgerne er godt fornøyde – mer enn sine jødiske medborgere – med landets evne til å opprettholde økonomisk stabilitet, redusere ulikhet og lytte til innbyggernes ønsker og behov. Israels arbeid med nasjonal sikkerhet scorer skyhøyt hos begge folkegruppene.

The Israel Democracy Institute

Tett samhold

Tamar Hermann understreker at svarene i undersøkelsen ikke nødvendigvis reflekterer synet på den sittende regjeringen, men synet på samfunnet generelt. Her kan også andre faktorer enn de økonomiske og politiske medvirke.

– Vi er – litt som Norge – et tett og intimt samfunn uten den sosiale isolasjonen man kan oppleve i storbyer som New York. Folk opprettholder kontakten med folk de har vært venner med siden barnehagen av, forteller hun.

Vil ikke bli palestinere

Onsdag var palestinerne president Mahmoud Abbas i Det hvite hus for å drøfte mulighetene for fred med Israel og fremtidsutsiktene for en selvstendig palestinsk stat. Nesten ingen – bare 4,2 prosent – av araberne med israelsk statsborgerskap kunne tenke seg å bo i en palestinsk stat. Nesten halvparten vil helst bo i et Israel med en palestinsk nabostat. Litt under 40 prosent vil helst ha en løsning med én stat fra Jordan-elven til Middelhavet for begge folk.

– De er kanskje ikke så positive til en jødisk stat, men så titter de rundt seg i Midtøsten og er fornøyd med Israel likevel. De foretrekker å være annenklasses borgere i Israel fremfor fullverdige innbyggere i en palestinsk stat, sier Hermann.

Dårligere i palestinske områder

Israel har drøyt 8,5 millioner innbyggere. Tre av fire er jøder og omtrent 20 prosent – 1,8 millioner – er arabere. Da er ikke 4,5 millioner palestinerne på Vestbredden og Gaza-stripen – og heller ikke mange arabere i Øst-Jerusalem – regnet med. Disse er ikke statsborgere i Israel. Andre undersøkelser viser at disse ikke er så fornøyd med tilværelsen som israelaraberne. I en undersøkelse fra Gallup om lykke i 150 land, kom de palestinske territoriene på 102. plass, mens Israel havnet på 11. plass. Norge toppet for øvrig listen.