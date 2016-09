Israels furete dobbeltansikt

MINNEORD:

Det varslede budskapet om hans død utløser sterke følelser i landet han tjente så lenge det har eksistert. For livshistorien til Shimon Peres er også Israels historie. Fra den jødiske statens første stund var han som ung mann sentral i nasjonens politiske liv. Israels første statsminister, den legendariske David Ben-Gurion, oppdaget tidlig den unge mannens politiske begavelse og allerede i 1948 ble han en del av statsministerens innerste krets.

Siden har han alltid vært nettopp i israelsk politikks elitedivisjon.

«Min barndom omfattet den gammeldagse fromhet i mine besteforeldres hus, den moderne kulturen og sionismen i min foreldregenerasjon og den blå himmelen og sitrushagene i Eretz Yisrael som fylte min fantasi fra de tidligste år,» innleder Shimon Peres sin selvbiografi fra 1995 der han forteller om oppveksten i hjertet av dagens Hviterussland før han elleve år gammel emigrerte til Palestina.

Slik var også Shimon Peres den siste av Israels ledere som selv opplevde de jødiske samfunnene i det gamle Europa før verdenskrigens ragnarok snudde opp ned på alt.

Ingen representerte tydeligere de lange linjenes riss enn Shimon Peres.

Det finnes ikke maken til hans politiske historie. For drøye to år siden skilte han seg til og med etter 62 års ekteskap fordi hans Sonya insisterte på at han nå måtte trappe ned. Det var en utenkelig tanke for Shimon Peres. Da fikk heller ekteskapet ofres.

I løpet av syv tiår med politiske aktivitet er de fleste mulige karakteristikker knyttet til hans navn: Visjonær og pragmatisk, omstridt og maktglad, sleip og rakrygget, taper og vinner. De fleste av karakteristikkene stemmer, også om de rommer det motsetningsfylte. Så sies det da også at selv etter et helt liv i offentlighetens lys var hans egne landsmenn usikre på hvem Shimon Peres egentlig er.

Israelerne har alltid hatt et tvisyn overfor ham. Så er det da også hevdet at hans skjebne var at det først og fremst er striden om hans karakter, ikke hans evner, som har vært de største hindringene for ham på den lange offentlige livsveien.

Fakta: Fakta om Shimon Peres Født Szymon Perski i det nåværende Hviterussland, 2. august 1923. Emigrerte med familien til Palestina som elleveåring og endret navn til ShimonPeres. Tidlig politisk aktiv i sionist- og kibbutzbevegelsen. Fikk i 1947 i oppdrag å lede væpningen av den jødiske undergrunnshæren Haganah. Hadde flere ledende stillinger i det israelske forsvarsdepartementet etter at staten Israel ble proklamert i 1948. Sikret store våpenleveranser fra Frankrike og var sentral i arbeidet med å gjøre Israel til en atommakt. Satt fra 1959 til 2007 i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset for fem ulike partier. Har vært statsminister to ganger, fra september 1984 til oktober 1986 og fra november 1995 til juni 1996. Har vært statsråd i tolv regjeringer, blant annet utenriksminister, forsvarsminister og finansminister. Fikk Nobels fredspris i 1994, sammen med statsminister Yitzhak Rabin og PLO-leder Yasser Arafat. Ble valgt til president av Knesset i juli 2007 og satt til 2014. Døde 28. september 2016, 93 år gammel.

Han sto ofte i sentrum for bitre oppgjør der anklagene haglet. Det kunne minne om politiske borgerkriger der mennene på toppen ikke tålte hverandre, selv om de delte meninger. For ett fant de sammen om: Byggingen av Israels styrke.

Shimon Peres spilte hovedrollen i oppbyggingen av landets militærindustrielle kompleks. Det omfattet Dimona-reaktoren der norsk tungtvann ble brukt til i utviklingen av Israels atomvåpen. Dobbeltspill og falsknerier ble brukt for å omgå våpenembargoene, og Peres fikk klengenavnet «Sleipe-Shim».

«Jeg vet jeg er ærlig overfor Gud,» kontret Shimon Peres, og med karakteristisk slagferdighet la han til: «Hvis du vil være hyggelig, skal du åpne en butikk. Hvis du vil gjøre det rette, skal du kjempe.»

Og det gjorde han både innad og utad. Tre ganger var han statsminister. Nesten et titalls ulike ministerposter hadde han gjennom flere tiår, blant disse var han både forsvarsminister og utenriksminister. Tre ganger var han statsminister og han avsluttet som Israels president. Shimon Peres overlevde både politisk og personlig tidsskiller, hamskifter og regimeendringer i sitt elskede Israel og i et kaotisk Midtøsten. Han var den uforsonlige kjemperen som i 1993 konkluderte med at det er to måter å nærme seg palestinerne på, med makt eller med politisk klokskap: «Og jeg er ærlig talt ikke sikker på om makt er en brukbar løsning,» som han formulerte i en fortrolig samtale der han orienterte USAs utenriksminister Warren Christopher om de hemmelige Oslo-forhandlingene.

Det ble fredsavtale, håp og Nobels fredspris. Det eneste som manglet var fred. Shimon Peres vil ikke få den historiske skylden for sammenbruddet. Drapet på Yitzhak Rabin og Benjamin Natanyahus valgseier over hans etterfølger Peres, er mye viktigere forklaringer. Kombinert med at palestinsk terrorisme ble gitt vetorett over fredsprosessen. I dag er Oslo-avtalen devaluert til et skjellsord.

Av de tre prisvinnerne i 1994 hadde på et vis Shimon Peres den milde forsonerens rolle der Yitzhak Rabin var dei steile feltherren og Yasir Arafat den uforutsigbare geriljakrigeren. Det var noe visjonært over ham, selv om han aldri så mye også var teknokraten og praktikeren. Han drømte om å realisere et slags Midtøstens EU som skulle dyrke frem velstand og samarbeid.

«Vi har vunnet alle kriger som ble påtvunget oss, men vi fikk aldri den største seieren som vi streber etter – den som befridde oss fra å seire. Vi visste at angriperen ikke nødvendigvis står igjen som seierherren, men vi lærte også at seierherren ikke nødvendigvis vinner freden.», sa han i sin takketale.

Men Shimon Peres hadde også et annet ansikt. Yitzhak Rabin kalte ham «svikefull». Andre har karakterisert ham som Midtøstens verste dobbeltmoralist som overfor omverdenen var en velformulert og forførende fredsdue, mens han innad var en beinhard strateg for en systematisk de facto-anneksjon av okkupert palestinsk land.

Dette motsetningsfylte bildet levde han med. Og det sitter igjen når han nå er borte. Med rette ble han de siste årene av sitt liv kalt Israels eneste statsmann. Det var en treffende observasjon. Dessverre. Nå er det ikke flere slike igjen. Med sitt liv har Shimon Peres skrevet seg inn i Israel og Midtøstens historie. Og i dag vet vi at Shimon Peres var viktigere som Israels atomarkitekt enn han var som fredsprisvinner.