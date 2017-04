Israels statsminister om holocaust: De allierte kunne reddet millioner

– Hvis de i 1942 hadde slått til mot dødsleirene, og alt som var nødvendig var gjentatt bombing av leirene, ville de reddet fire millioner jøder og millioner av andre, uttalte Israels statsminister Benjamin Netanyahu under en seremoni i forbindelse med at landet markerte minnedagen for holocaust.

– De visste, men de handlet ikke, fortsatte han, ifølge Times of Israel.

Skal ha kjent til jødeutryddelse i 1942

Bakgrunnen for den krasse kritikken, er at det forrige uke ble kjent at britiske, amerikanske og sovjetiske myndigheter allerede i desember 1942 skal ha vært klar over at to millioner jøder var drept og at ytterligere fem millioner sto i fare.

Dette er to år tidligere en det man tidligere har antatt.

Dette kom frem i en ny bok skrevet av Dan Plesch. Han har gått gjennom dokumenter som nå er offentliggjort fra FNs krigsforbryterkommisjon.

– Da grusomme handlinger ble utført mot jøder, da våre brødre og søstre ble sendt i ovnene, så handlet de ikke, fortsatte statsministeren.

Det sa han under minnemarkering i museet Yad Veshem i Jerusalem. Over hele Israel er minnedagen for holocaust blitt markert mandag.

Bildet av en av landets verste begivenheter ble trykket først 52 år etter det skjedde: – 26. november bør stå like sterkt i den norske befolkningens bevissthet som 9. april

Landet stopper opp

Dagen markeres 24. april hvert år. Da holder kafeer og andre utesteder stengt. Mandag var det en rekke seremonier på skoler og forsamlingshus.

I to minutter stanset nærmest landet opp da en sirene ble utløst.

På veiene stanset trafikken, og folk gikk ut av bilene og bøyde seg i respekt for de seks millioner jødene som ble drept under andre verdenskrig.

Samles i utryddelsesleir

Tusenvis valgte å markere dagen i konsentrasjon- og tilintetgjørelsesleiren Auschwitz. Der gikk de oppmøtte tre kilometer fra hovedleiren til utryddelsesleiren Birkenau, der det var et stort anlegg for å utføre massedrap.

Videre i sin tale advarte Netanyahu mot at det ville være naivt å tro at antisemittisme ville forsvinne i nær fremtid, at dette er blitt forverret med et «hat fra øst», ledet an av Iran og Den islamske staten.

Denne talen omtales å være i sterk kontrast til talen fra Israels president Reuven Rivlin, som advarte folk mot å anta at all kritikk mot Israel er antisemittisk.