Israelsk 18-åring opererte med prisliste for å utføre bombetrusler

Historien om 18-åringens virksomhet gjennom flere år vekker oppsikt.

Israelske medier dekket saken grundig da han denne uken var for retten.

Tenåringens aktiviteter dukket for alvor opp på verdensscenen da det i vinter var en voldsom vekst i trusler mot jødiske mål i USA. Spekulasjonene gikk høyt om det var høyreekstreme eller islamister som sto bak en ny antisemittisk bølge.

Trusler fra gutterommet

Stor var derfor overraskelsen da det viste seg de mistenkte hverken var nynazister eller jihadister.

Ifølge den israelske avisen Haaretz er den 18 år gamle siktede en einstøing som bor med foreldrene sine i den israelske byen Ashkelon – en by på størrelse med Stavanger nær Gaza-stripen.

Sakspapirene viser at den unge mannen mistenkes for å stå bak en svært omfattende virksomhet med trusler fra gutterommet – til dels mot betaling.

Noe av det 18-åringen anklages for:

Over 2000 bombe- og skytetrusler mot for eksempel skoler, flyplasser, jødiske sentre, flyselskaper og politistasjoner. Bare fra 4. januar til 7. mars i år skal han ha ringt 245 slike samtaler.

Salg av trusselvirksomheten. Han skal på det såkalte mørke nettet ha hatt en prisliste for å komme med trusler etter oppdrag. Inntektene skal ha vært elektronisk valuta tilsvarende 2 millioner kroner, skriver Jerusalem Post.

I et tilfelle ble en El Al-flyvning til Israel truet slik at franske og sveitsiske jagerfly gikk på vingene for å følge med på passasjerflyet. En Virgin-flyvning til Australia dumpet åtte tonn drivstoff i havet før den ble omdirigert. I Canada måtte panikkslagne reisende evakuere flyet på skliene etter landing et annet sted enn reisemålet.

En tidligere amerikansk forsvarstopp fikk en trussel om at barna hans skulle drepes.

En amerikansk delstatssenator fikk tilsendt narkotika i posten og ble forgjeves forsøkt utpresset.

I tillegg er 18-åringen anklaget for blant annet narkosalg, ulovlig besittelse av våpen og angrep på en israelsk politibetjent.

BRENDAN MCDERMID / Reuters / NTB scanpix

– Intelligent, men mentalt syk

Guttens forsvarer og familie argumenterer med at han er mentalt syk, har autisme og en svulst på hjernen. Han bør ikke holdes ansvarlig for sine handlinger, mener de. Forsvareren mener gutten er svært intelligent, men har den emosjonelle intelligensen til en femåring.

Han har imidlertid ifølge sakspapirene fra påtalemyndigheten holdt orden på virksomheten med stor grad av planlegging og pinlig nøyaktighet. Truslene er detaljert og systematisk arkivert etter dato og type mål. Mediedekningen er også loggført. I tillegg skal han ha brukt avansert teknologi for å skjule sine spor.

Målet å skape panikk?

Noe motiv, bortsett fra de økonomiske i enkelte av lovbruddene, er ikke åpenbart. Det israelske justisdepartementet sier i en uttalelse:

– Målet var å skape stor offentlig panikk, øke sikkerhetsstyrkene ved de truede stedene, panikkartede rømninger, sikkerhetssøk og få oppmerksomhet i mediene for ytterligere å øke skaden ved handlingene.

Kan komme krav om utlevering

Det er tatt ut formelle anklager mot 18-åringen i de amerikanske delstatene Florida og Georgia. I tillegg kan ytterligere et titall delstater følge etter. Dessuten risikerer han å få justismyndighetene i Australia, New Zealand, Canada, Frankrike og Sveits etter seg. Israel skal imidlertid allerede ifølge israelsk kanal 2 ha avslått en uformell forespørsel fra USA om utlevering. Mulige mentale problemer, og at han var mindreårig da mange av lovbruddene fant sted, er bakgrunnen for dette.