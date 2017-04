Emma Morano ble født 29. november 1899, samme år som Fiat ble grunnlagt og Marconi først sendte et radiosignal over den engelske kanal. Hun døde hjemme i Verbania i Nord-Italia, melder nyhetsbyrået AFP.

Moranos egen forklaring på sin høye alder var gode gener og en spesiell diett. Like etter første verdenskrig fikk hun diagnosen anemi. Fra da av spiste hun tre egg hver dag, to av dem rå – i over nitti år. Mot slutten av livet nøyde hun seg med to egg daglig i tillegg til noen kjeks. - Jeg spiser ikke så mye lenger, jeg har jo ingen tenner, sa hun til nyhetsbyrået AFP.

Hun spiste hele livet lite grønnsaker og frukt. Likevel virket hun å kunne leve evig, har legen hennes uttalt ifølge BBC.

ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

I en større reportasje i anledning 117-årsdagen fortalte hun om sitt liv. Hun ble født i Piemonte som den eldste av åtte søsken, alle døde før henne.

Truet til ekteskap

I tillegg til egg og genetikk mente Emma Morano at å kvitte seg med ektemannen bidro sterkt til hennes lange liv.

Da hun var 26 år gammel sa han til henne: Gift deg med meg, eller jeg dreper deg. Hun turte ikke annet, men etter at babyen deres døde et halvt år gammel kastet hun ektemannen ut av huset i 1938.

Hun festet i Hitlers bunker i Nazi-Tyskland. På sine siste dager advarte Goebbels’ sekretær mot Trump.

De forble likevel formelt gift til han døde i 1978. Skilsmisse ble først tillatt i Italia i 1970.

Hun var forelsket seg i en ung mann i ungdommen, men han døde i første verdenskrig. Etter at hun ble kvitt sin ektemann hadde hun ikke noe ønske om å gifte seg med andre. – Jeg ville ikke bli dominert av noen, sa hun til The New York Times.

Tre århundrer, 70 regjeringer

Avisen beskriver også hvordan Morano opplevde 70 regjeringer og 20 år med fascistisk styre. Da hun ble født var Italia fortsatt et monarki.

Emma Morano arbeidet til hun fylte 75 år, blant annet på en fabrikk som lagde striesekker. De siste 20 årene har hun holdt til i sin toroms leilighet, den siste tiden var hun stort sett sengeliggende.

– Hun hadde et ekstraordinært liv. Vi vil alltid huske hennes styrke som inspirerte oss til å bevege oss fremover i livet, sa borgermesteren i Moranos hjemby Verbania da dødsfallet ble kjent påskeaften.