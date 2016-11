Russlands første tsar friterte sine fiender i kokende olje eller grillet dem på et torturinstrument han selv designet.

Han noterte nidkjært ned navnet på de flere tusen menneskene han personlig fikk torturerte til døde, slik at han etterpå kunne få Guds tilgivelse.

Han ble anklaget for å slå ihjel sin sønn i et raserianfall, innførte et despotisk velde og etterlot seg et terrorisert land i oppløsning.

I over 400 år var det ingen tsarer, kommunistledere eller presidenter som tenkte tanken på å hedre tsaren.

Nå får Ivan den grusomme gjenoppreisning av Putins støttespillere.

HOWARD AMOS / AP / NTB Scanpix

– Straffet bråkmakere som fortjent

I byen Orel åpnet i oktober et stort monument for Ivan den grusomme. Tilsvarende monumenter planlegges i Alexandrov og Astrakhan.

– Han straffet forrædere og bråkmakere som fortjent. Ellers ville ikke Russland holdt sammen, skrev den ortodokse politikeren Vsevolod Tsjaplin på Facebook.

– Ivan den grusomme var offer for en vestlig informasjonskrig slik vi også ser i dag, konkluderte Russlands kulturminister Vladimir Medinskij i et foredrag i oktober.

HOWARD AMOS / TT / NTB Scanpix

Da monumentet ble avduket, trakk guvernøren i Orel en klar linje mellom Ivan den grusomme og Putin.

– Vi har også i dag en stor, mektig president som har tvunget hele verden til å respektere Russland, akkurat som Ivan den grusomme gjorde i sin tid, sa guvernør Vadim Potomskij.

Også Putins egen motorsykkelklubb møtte opp for å hylle Ivan den grusomme.

Tidligere har den russiskortodokse kirken nektet å rehabilitere Ivan den grusomme. Årsaken er at han massakrerte hundrevis av prester og plyndret Russlands helligste kirker og klostre.

Nå er tonen en annen:

– Slike sterke statsmenn fortjener et monument, mente overhodet for den russiskortodokse kirken patriark Kirill, og velsignet monumentet.

Per Anders Johansen

Hvem var Ivan den grusomme?

Både vestlige og russiske historikere er enige om at Ivan den grusomme opprinnelig var en smart og dyktig hersker.

Han styrket sentralmakten, innførte en myntenhet, vedtok en rekke nye lover, etablerte Russlands første hær og etablerte «opritsjnikene» – forgjengeren til tsarens hemmelige politi og Stalins NKVD.

I løpet av sitt styre fra 1547 til 1584 utvidet han det russiske imperiet kraftig. På russisk kalles han egentlig Ivan «den formidable» eller «den skrekkinngytende».

De siste 10–20 årene av hans regime ble imidlertid en katastrofe, delvis på grunn av hans metale lidelser.

Han utslettet Russlands historiske hovedsted Novogorod, og massakrerte store deler av befolkningen. Krigene han startet mot Sverige, Litauen og Polen endte med nederlag.

Hans terrorvelde svekket Russland så mye at noen år etter hans død kunne en polsk hær innta Kreml.

Alexei Druzhinin / AP / NTB Scanpix

Russisk kulturdebatt på liv og død

Diskusjonen om Ivan den grusomme er et av mange eksempler på hvordan Russlands historie nå blir omskrevet.

For liberale og opposisjonelle russere er det også en viktig diskusjon om Russlands identitet og vei videre.

– Russlands nåværende elite ønsker å si til Putin at Russland trenger en grusom leder, sa den opposisjonelle presten Andrej Kurajev til avisen Moskovskaja Komsomolets.

– Ivan den grusomme styrket sentralmakten, men knuste også enhver for uavhengig tanke, skrev historikeren Tamara Eidelman i Gazeta.ru.

Diskusjonen splitter også moderate og konservative tilhengere av Putin.

Putin-kontrollerte statlige nyhetskanalen Russia 1 kritiserte planene om å ære «den største tyrannen vårt folk har opplevd».

– Selv ikke Stalin, som hadde Ivan den grusomme som idol, våget å gjøre noe slikt, sa den Putin-tro journalisten Andrej Kondrasjov i Vesti.

Anton Tarasov/REUTERS/NTB SCANPIX

Russere flest støtter Ivan den grusomme

52 prosent av russerne støtter at Ivan den grusomme får oppreisning, viser en undersøkelse fra det uavhengige målingsinstituttet Levada, som nå er stemplet som «fremmed agent».

Bare 19 prosent svarer at de er imot.

Ivan den grusomme er populær blant mange vanlige russere fordi han ble sett på som en hersker som slo hardt ned på adelskapet og «oligarkene».

Per Anders Johansen

Erstatter Lenin-dyrkelse med Ivan den grusomme

I Moskva ønsker nasjonalistpartiet LDPR å omdøpe hovedgaten Leninskij prospekt til Ivan den grusommes prospekt.

– Da vil utenlandske delegasjoner forstår hvor de har kommet når de kjører fra flyplassen, sa Vladimir Zjirinovskij ifølge Interfax.

Et av de mest kjente russiske maleriene av Ilja Repin viser en sørgende Ivan den grusomme etter at han slo ihjel sønnen.

Flere ortodokse og nasjonalistiske grupper har lenge jobbet for å få kunstskatten fjernet fra det verdenberømteTretjakovgalleriet «fordi det krenker russisk kultur».

– Russland dyrker noe som ikke fantes

En annen omstridt middelalder-hersker som nå har gjort comeback, er Vladimir den store.

Vladimir – eller «Valdamarr» som hans norrøne vikingfamilie kalte ham – hersket over Kiev-Rus, snakket norrønt og var etterkommer av svenske vikinger. Han kom til makten ved hjelp av Håkon ladejarl i Trondheim.

4. november avduket Putin en 18 meter høy Vladimir-statue foran Kreml med pop og prakt. Begrunnelsen er at Vladimir innførte den ortodokse religionen.

Alexander Zemlianichenko / AP / NTB Scanpix

– Det var høy moral, solidaritet og enhet som hjalp våre forfedre til å vinne seire til ære for fedrelandet og gjøre det sterkere og større for hver generasjon, sa Putin.

Kritikere i Moskva sier at Vladimir-monument egentlig er til ære for Putin. De påpeker at herskeren som nå vil prege bybildet i Moskva faktisk døde lenge før byen ble grunnlagt, og styrte landet fra Kiev.

– Vi dyrker noe som ikke fantes. Og benekter å se ting som det er, skrev journalisten Simon Novoprodskij.