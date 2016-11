Indonesisk politi opplyser at den kristne guvernøren i Jakarta er mistenkt i en blasfemisak. Han blir beskyldt for å ha fornærmet Koranen.

Kunngjøringen fra politiet kom onsdag etter at over 100.000 muslimer demonstrerte i Jakarta tidligere denne måneden med krav om at guvernør Basuki Tjahaja Purnama blir arrestert for blasfemi.

M Agung Rajasa/ANTARA FOTO/Reuters/NTB scanpix

– Vitner og ekspert er uenige

– Saken vil gå videre til rettssak og Basuki Tjahaja Purnama er mistenkt, sier politisjef Ari Dono Sukmanto i Indonesia. Han opplyser at vitner og eksperter som har uttalt seg i etterforskningen, er uenige om hvorvidt Purnamas uttalelser på et møte med innbyggere i Thousand Islands nord for Jakarta den 27. september er blasfemiske.

BEAWIHARTA/Reuters/NTB scanpix

– Jeg sa ikke at Koranen var dum

Basuki Tjahaja Purnama, eller «Ahok», som han kalles, har tidligere benektet at han har sagt noe nedsettende om innholdet i Koranen.

Ahok hevder en video som ble lagt ut på sosiale medier, der han nevner Koranens vers al-Maidah: 51, er blitt klipt og redigert slik at ikke hele hans argumentasjon kom frem.

– Jeg sa ikke noe som var egnet til å fornærme Koranen. Jeg sa ikke at Koranen var dum. Det jeg sa til befolkningen på Thousand Islands var at dersom dere blir lurt av rasister og feiginger som bruker det verset i Koranen til å overbevise dere til ikke å stemme på meg, så får dere velge å ikke stemme på meg, sa han til kompas.com ifølge Jakarta Post.

Purnama ble den første etnisk kinesiske guvernøren i Jakarta da han i 2014 tok over etter Joko Widodo, som nå er president i Indonesia. Purnama forsøker nå å bli gjenvalgt i valget som er i februar. (©NTB)