Jevner «Jungelen» med jorda

Evakueringen av leiren er ennå ikke ferdig. Ifølge den franske innenriksministeren var det 1918 migranter som forlot Calais i løpet av mandagen.

De første forlot frivillig

De som forlot leiren i går gjorde det mer eller mindre frivillig. Det var hovedsaklig migranter fra Etiopia og Sudan, mens afganerne var mer nølende med å forlate leiren.

– Dette er en operasjon vi håper vil foregå fredelig og kontrollert. Så langt har den det, sa innenriksminister Bernard Cazeneuve mandag kveld.

Den franske avisen Le Monde har flere reportere på stedet, og de skriver at det fremdeles er i overkant av 4.000 migranter i teltleiren natt til tirsdag. Avisen beskriver stemningen mandag kveld som rolig: folk samlet seg rundt bålene for å holde varmen og for å slå av en prat over en øl eller en kopp te.

Venter mer bråk utover uken

Franske myndigheter har forberedet seg på at det vil bli flere uroligheter utover uken. Planen er at leiren skal være tømt i løpet av torsdagen.

1.250 franske politifolk er på plass i tilfelle det skulle bryte ut opptøyer i forbindelse med tømmingen og rivingen av «Jungelen», der det de siste ukene nærmest daglig har vært sammenstøt når politiet har forsøkt å hindre folk fra å snike seg opp på lastebiler som skal ta ferja over Den engelske kanal til Dover.

«Jungelen» har på det meste huset rundt 10.000 flyktninger og migranter fra land som Afghanistan, Sudan og Eritrea. De har bodd der i håp om å kunne snike seg over Den engelske kanal til en bedre framtid i Storbritannia.

Franske myndigheter har slått fast at forholdene i den provisoriske leiren med telt og skur er uverdige og ga beboerne frist til mandag med å flytte.