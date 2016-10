Jobbet i forkledning i ett år for å avsløre Clintons valgkampmetoder

– Jeg gjør den jobben journalistene i de store mediehusene skulle ha gjort, sier O’Keefe til Aftenposten.

I over ett år skal O’Keefe og organisasjonen hans, Project Veritas, ha jobbet med skjult kamera for å få valgkampmedarbeidere i Clinton-kampanjen til å avsløre hvordan de jobber for å vinne valget.

– Vi har hatt åtte personer ute i forkledning. De har jobbet hardt for å bygge opp tillit slik at disse folkene ikke er på vakt når de snakker med dem. Én av folkene mine jobbet som praktikant på et lokalkontor i Wisconsin! Hun lot som hun var «niesen» til en person som spilte økonomisk bidragsyter, sier O’Keefe til Aftenposten.

Serie med avsløringer

Denne uken publiserte han de første videoene i det han sier er en serie avsløringer om hvordan Clintons bakkemannskap fungerer. Videoene har allerede gjort at to relativt ukjente, men innflytelsesrike demokratiske valgkampmedarbeidere – Robert Creamer og Scott Foval – har trukket seg.

Creamer er en av grunnleggerne av Democracy Partners, som bistår Clinton i valgkampen, mens Foval var en lederskikkelse i Americans United for Change, som også er tilknyttet demokratene.

– Forsøker å fremprovosere vold

I videoene hevder Foval at han har sendt Clinton-støttespillere til Trump-valgmøter for å provosere dem slik at de blir voldelige.

– For å være ærlig er det ikke vanskelig å få disse drittsekkene til å gå av skaftet. Det er bare å møte opp, gå inn på ett av valgmøtene og å ha på seg en T-skjorte som sier «Trump er en nazist» eller noe sånt. Du provoserer dem slik at de gir deg en på trynet, sier Foval i videoen.

Han tar også «æren»for de voldelige sammenstøtene som gjorde at Trump måtte avlyse et valgmøte i Chicago i sommer, og han sier at Clinton-kampanjen kommuniserer direkte med støttegrupper kjent som super-PAC-er, selv om dette er ulovlig.

Bråket kan fortsette selv om Trump taper: Fire grunner til at amerikanerne frykter det som kan komme etter valget

Clinton kjente til

Foval jobbet for Creamers organisasjon, og Creamer sier i en av videoene at Hillary Clinton er fullt klar over «alt arbeidet» Democracy Partners gjør, og at de er i daglig kontakt med Clinton-kampanjen.

Videoene har fått svært mye oppmerksomhet på høyresiden i amerikansk politikk. Den første videoen er nå sett over fire millioner ganger.

I de store mediene har dekningen vært mer beskjeden, selv om både CNN og The Washington Post har omtalt saken i dag.

– De store mediene gjør ikke jobben sin. De er mer bekymret for å bli straffet av Clinton-kampanjen enn de er opptatt av å fortelle sannheten, sier O’Keefe.

Kristoffer Rønneberg

– Gjennomførte aldri

Robert Creamer, som trakk seg fra kampanjen etter avsløringene, sier at samtalene i videoene kun er teoretisk prat og at kampanjen aldri gjennomførte aksjonene som blir diskutert der.

– Dette er en velfinansiert spionoperasjon – en moderne variant av Watergate-innbruddet, heter det i en pressemelding fra Democracy Partners.

Donna Brazile, som leder den demokratiske nasjonalkomiteen, sier at valgkamptaktikken som diskuteres i videoene ikke er representative for hvordan partiet fungerer.

– Vi tror ikke på dette, og det finnes ikke beviser som viser at aktivitetene som omtales i disse videoen, faktisk skjedde, sier Brazile i en pressemelding.

Skeptiske til arbeidsmetodene

Noe av årsaken til skepsisen i de store mediene er O’Keefes arbeidsmetoder, som har fått ham straffedømt tidligere, i tillegg til at videoene er såpass hardt redigert at mange lurer på om de representerer et riktig bilde av hva som faktisk ble sagt.

– Vi redigerer selvfølgelig videoene, i likhet med alle andre redaksjoner. Og vi gir heller ikke fra oss råmaterialet vårt. Ville du gitt fra deg notatboken din? spør O’Keefe.

Han benekter at han er en aktivist sier at avsløringene heller ikke handler om å hjelpe Donald Trump i valgkampen.

– Jeg tror og håper at dette gir utslag i valgkampen. For oss hadde det vært en enorm seier om Trump nevner dette i kveldens presidentdebatt. Jeg er ikke en tilhenger av Trump. Målet mitt er å gi makten tilbake til folket, sier O’Keefe.

Han utdyper:

– Makten i USA er i dag mer korrupt enn på noe annet tidspunkt i historien. Makteliten sikrer seg selv og glemmer resten av folket. Med disse videoene gjør jeg den jobben journalistene skulle gjort, som er å avsløre hva som skjer på bakrommene. Borgerjournalistikk er fremtiden. Den eneste måten vi kan rydde opp i dette er å ha hundrevis av journalister i forkledning som filmer alt disse maktmenneskene ikke vil at vi skal se, sier han.

Sliten, men oppspilt

O’Keefe er sliten – han sier at han ikke har sovet siden videoene ble publisert for to dager siden. Han er også oppspilt.

– Dette er såpass stort at vi ikke lenger kan bli ignorert. Vi er i ferd med å skape en bevegelse. Folk ser etter en leder, og jeg har havnet i en posisjon at jeg kan påta meg den rollen, sier han.

Flere republikanere har omtalt O’Keefes videoer de siste dagene. Newt Gingrich, en tidligere speaker i Representantenes hus og en nær støttespiller av Donald Trump, har bedt om at det oppnevnes en spesialetterforsker for å se nærmere på innholdet i videoene.

Ulike demokrater har enten ignorert avsløringene eller avvist dem.