John McCain trekker støtten til Trump

John McCain var presidentkandidat i 2008 og er en av de viktigste stemmene i Det republikanske partiet.

– Donald Trumps oppførsel denne uken, til slutt med avsløringen av hans nedverdigende kommentarer om kvinner og hans skryting av seksuelle overgrep, gjør det til og med umulig å tilby betinget støtte for hans kandidatur, skriver McCain i en pressemelding gjengitt av Politico.

– Jeg har ønsket å støtte kandidaten partiet vårt nominerte. Han var ikke mitt valg, men som tidligere nominert mente jeg at det var viktig å respektere det faktum at Donald Trump har vunnet et flertall av delegatene etter reglene i partiet, sier McCain.