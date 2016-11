Jordskjelv og tsunami i New Zealand: Frykter tsunamibølge på fem meter

Saken oppdateres

Et jordskjelv har rammet et område 95 kilometer nordøst for byen Christchurch på Sørøya i New Zealand.

Det er foreløpig ikke kjent om det er skadede og drepte, men New Zealand Radio skriver at lokale sykehus har fått flere meldinger om folk som er blitt skadet i nærheten av episenteret.

– Jeg bor i Rakaia og fikk virkelig kjenne det på kroppen. Jeg hadde akkurat lagt meg da det plutselig kjentes som om det gikk bølger under huset, skriver 29 år gamle Hanne Nerås Hanem i en epost til TV 2.

– Det ristet og knirket i veggene, og jeg fikk fullstendig panikk, fortsetter hun.

Ross Setford / TT / NTB Scanpix

Angela Morgan / TT / NTB Scanpix

Frykter tsunamibølge på fem meter

Jordskjelvet rammet like etter midnatt natt til mandag lokal tid, altså 12-tiden norsk tid.

Like før klokken 14 norsk tid ble nordøstkysten på Sørøya rammet av en tsunamibølge. Tsunamibølgen skal ha vært to meter høy, melder Sky News, som siterer lokale medier.

Samtidig advarer lokale myndigheter om at de høyeste og kraftigste bølgene ikke har kommet. Det antas at det vil komme bølger som kan være fra én til fem meter, avhengig av hvor man er langs østkysten.

Folk bes derfor om å ta opp i høyden.

Highest waves are expected between Marlborough and Banks Peninsula. There is a threat for all NZ coast. Stay off beaches. #eqnz pic.twitter.com/bkEbyKkCsd — MCDEM (@NZcivildefence) November 13, 2016

Ber folk ta til høyden

Folk over hele landet skal ha merket skjelvet, og beskriver det som svært kraftig, ifølge avisen New Zealand Herald.

Skjelvets styrke anslås av det amerikanske jordskjelvsenteret USGS til 7,8, oppjustert fra 7,4. Samtidig er dybden nedjustert fra 10 kilometer under bakken til 23 kilometer. Grunne skjelv føles langt kraftigere og forårsaker mer omfattende skader enn skjelv som finner sted dypere ned i bakken.

Av landets eget jordskjelvinstitutt Geonet opplyses det at styrken på skjelvet var 7,5, etter at de først anslo skjelvet til å ha 6,6 i styrke, skriver New Zealand Herald.

Ross Setford / TT / NTB Scanpix

Det er også varslet om flere, kraftige etterskjelv. Flere av disse skal ifølge New Zealand Herald være målt til over fem i styrke.

Ifølge New Zealand Radios liste er det snakk om minst 19 etterskjelv.

Sammenraste hus og sprukne veier

Innbyggerne i Christchurch kjente skjelvet godt, og det kunne også merkes så langt unna som Wellington, landets hovedstad og nest største by, på sørspissen av Nordøya.

Lokale medier skriver om hus som har rast sammen, veier som har sprukket opp og at strømmen er nede i mange områder.

JOE MORGAN / TT / NTB Scanpix

– Vi lå og sov og våknet av at huset ristet. Det fortsatte og fortsatte, sier Tamsin Edensor, en tobarnsmor i Christchurch.

– Nå pågår det etterskjelv, legger hun til overfor AFP.

Ifølge den New Zealandske nettavisen stuff National er nødnettet nede og politiet oppfordrer folk til å ta kontakt med de lokale politistasjonene ved nødsituasjon. De melder også at strømmen er gått i flere byer.

Jordskjelvet rammet like etter midnatt lokal tid i New Zealand, som ligger 12 timer foran norsk tid.

Ross Setford / TT / NTB Scanpix

På Twitter legger nå flere i området ut private bilder fra det de sier er skjelvet og konsekvensene i nærområdet.

Har vært rammet før

Christchurch ble 22. februar 2011 rammet av et skjelv som målte 6,3 og som ble utløst bare 4 kilometer under bakken. Det ødeleggende skjelvet kostet over 180 menneskeliv og påførte skader på en tredel av byen.

Få måneder tidligere ble byen rammet av et enda sterkere skjelv på 7,1. Den gang ble imidlertid ingen menneskeliv tatt, men skjelvet førte til store materielle skader.

Også i juni 2011 ble Christchurch rammet av et kraftig skjelv