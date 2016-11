Jordskjelv og tsunami i New Zealand: Sivilforsvaret ber folk trekke til høyden

Saken oppdateres

Et jordskjelv har rammet et område 90 kilometer sør for byen Christchurch på Sørøya i New Zealand.

Det er foreløpig ikke kjent om det er skadede og drepte.

Skjelvets episenter lå rundt 50 kilometer nordøst for byen Amberley og rundt 95 kilometer nordøst for landets tredje største by Christchurch, og rammet like etter midnatt natt til mandag lokal tid.

Like før kl 14 norsk tid ble nordøstkysten på Sørøya rammet av en tsunamibølge.

Ber folk ta til høyden

Folk over hele landet skal ha merket skjelvet, og beskriver det som svært kraftig, ifølge avisen New Zealand Herald.

Skjelvets styrke anslås av det amerikanske jordskjelvsenteret USGS til 7,8, oppjustert fra 7,4. Samtidig er dybden nedjustert fra 10 kilometer under bakken til 23 kilometer. Grunne skjelv føles langt kraftigere og forårsaker mer omfattende skader enn skjelv som finner sted dypere ned i bakken.

Styrken oppgis til 6,6 av landets eget jordskjelvinstitutt Geonet, skriver New Zealand Herald.

Det er også varslet om flere, kraftige etterskjelv. Flere av disse skal ifølge New Zealand Herald være målt til over fem i styrke.

New Zealands sivilforvar varsler om tsunamifare langs østsiden av Sørøya, og ber folk ta til høyden eller inn i landet umiddelbart.

Nå varsles det også at tsunamien vil ankomme østkysten av Nordøya, og sivilforsvaret advarer mot at den første tsunami-bølgen ikke vil bli den kraftigste og at det vil være tsunamiaktivitet i flere timer.

Sammenraste hus og sprukne veier

Innbyggerne i Christchurch kjente skjelvet godt, og det kunne også merkes så langt unna som Wellington, landets hovedstad og nest største by, på sørspissen av Nordøya.

Lokale medier skriver om hus som har rast sammen, veier som har sprukket opp og at strømmen er nede i mange områder.

– Vi lå og sov og våknet av at huset ristet. Det fortsatte og fortsatte, sier Tamsin Edensor, en tobarnsmor i Christchurch.

– Nå pågår det etterskjelv, legger hun til overfor AFP.

Ifølge den New Zealandske nettavisen stuff National er nødnettet nede og politiet oppfordrer folk til å ta kontakt med de lokale politistasjonene ved nødsituasjon. De melder også at strømmen er gått i flere byer.

Jordskjelvet rammet like etter midnatt lokal tid i New Zealand, som ligger 12 timer foran norsk tid.

På Twitter legger nå flere i området ut private bilder fra det de sier er skjelvet og konsekvensene i nærområdet.

Har vært rammet før

Christchurch ble 22. februar 2011 rammet av et skjelv som målte 6,3 og som ble utløst bare 4 kilometer under bakken. Det ødeleggende skjelvet kostet over 180 menneskeliv og påførte skader på en tredel av byen.

Få måneder tidligere ble byen rammet av et enda sterkere skjelv på 7,1. Den gang ble imidlertid ingen menneskeliv tatt, men skjelvet førte til store materielle skader.

Også i juni 2011 ble Christchurch rammet av et kraftig skjelv