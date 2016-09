Juncker: – EU er inne i en eksistensiell krise

– Noe er blitt bedre, men andre ting er ikke det. Det er for mange områder hvor vi ikke kan møtes. Nasjonale interesser går altfor ofte foran, sa Juncker i sin årlige tale om Unionens tilstand onsdag.

– Mange har glemt hva det vil si å være europeer, hvorfor vi skal samarbeide, hvorfor vi skal være solidariske, fortsatte han.

– De neste tolv månedene blir avgjørende for Europa dersom vi skal krysse den kløften som har oppstått mellom øst og vest de siste månedene, sa Juncker.

Ingen à la carte-tilgang

Juncker kom i sin tale raskt inn på britenes beslutning om å forlate EU.

– Vi respekterer og beklager den britiske beslutningen, men EU som sådan er ikke truet, sa han og understreket viktigheten av snarest å få i gang formelle forhandlinger om utmeldingen.

Noen særbehandling vil britene ikke få når de har forlatt unionen, la han til.

– Det blir ikke snakk om noen à la carte-tilgang til EUs indre marked, sa Juncker.

Militært samarbeid

Han lanserte som ventet et forslag om økt militært samarbeid i EU, og tok til orde for etablering av et felles militærhovedkvarter for EUs medlemsland.

VINCENT KESSLER / Reuters /NTB scanpix

Juncker sa videre at Unionen nå bør arbeide fram mot å danne en felles militærstyrke og at medlemslandene bør samordne sine innkjøp av militært utstyr.

Han forslo også at det opprettes et eget fond for forskning og utvikling av våpen og militært utstyr i EU.

Juncker understreket at meningen med en felles EU-styrke ikke er å undergrave NATO, som 22 av EUs medlemsland er medlem av.

– Mer europeisk forsvar betyr ikke mindre transatlantisk solidaritet, sa han.

Dobler investeringsplan

Juncker tar også til orde for å doble EUs investeringsplan for det sørlige Europa til 630 milliarder euro, drøyt 5.800 milliarder kroner.

Han mener også at Unionens budsjettregler bør bli mindre rigide.

VINCENT KESSLER / Reuters /NTB scanpix

– Vi må vise intelligent fleksibilitet når det gjelder EUs budsjettregler, slik at vi ikke hindrer vekst, sa Juncker.

EU-kommisjonens leder nevnte også internettilgang som en viktig sak for Unionens borgere. Nettilgang bør bli gratis i alle hovedsteder innen 2020, og hele EU bør ha 5G-dekning innen 2025.

Lik lønn

EU-kommisjonens formann benyttet også talen til å advare mot sosial dumping og slo fast at prinsippet om lik lønn for likt arbeid på ett og samme sted, må gjelde.

– Arbeidere må ikke utnyttes i EUs indre marked. Europa er ikke Ville Vesten, sa Juncker, som også understreket viktigheten av at næringslivet betaler skatt.