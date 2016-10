«Jungelen» i Calais tømmes – frykter opptøyer de neste dagene

– Jeg aner ikke hvor jeg vil dra. Jeg kommer til å lukke øynene og putte fingeren min på kartet, sier Yusef, en 35 år gammel migrant fra Sudan, til avisen The Guardian.

Grytidlig mandag morgen startet franske myndigheter arbeidet med å tømme leiren som går under kallenavnet «Jungelen». Migrantene ble presentert med et kart over Frankrike og kunne velge mellom to steder. Deretter ble de satt på en buss og kjørt av gårde.

Yusef beskriver de tre månedene i den provisoriske leiren som tøffe. Aftenposten har tidligere skrevet om et økende antall voldsepisoder der rivaliserende gjenger har gått løs på hverandre.

Flere ganger er lastebiler blitt angrepet med steiner og metallstenger av grupper som vil true seg med i lasten over til Storbritannia.

Fakta: «Jungelen» i Calais Teltleiren i Calais i Nord-Frankrike er bebodd av flyktninger og andre migranter fra Midtøsten, Afrika og Asia som prøver å komme seg videre til Storbritannia. «Jungelen» oppsto opprinnelig i tilknytning til en tidligere offisiell leir i Sangatte som eksisterte fra 1997 til 2002. Teltleiren har senere blitt stengt og revet flere ganger, bare for å bli reist igjen på nye steder. Franske myndigheter anslo tidligere i år at det bor mellom 7.000 og 10.000 migranter og flyktninger i «Jungelen». Rundt 6.400 er igjen før området skal evakueres mandag. Etter at området er tømt, skal franske myndigheter ødelegge teltleiren. Blant beboerne er rundt 1.300 enslige mindreårige asylsøkere, ifølge franske myndigheter. Rundt 500 av dem oppgis å ha familietilknytning i Storbritannia. Britene gikk nylig med på å ta imot et ukjent antall av disse barna.

Knuste drømmer

Yusef sier til The Guardian at han hadde en drøm om å komme seg til Storbritannia. Den er nå knust – i likhet med drømmene til tusenvis av andre migranter.

Språk, arbeidsmuligheter og familietilknytning nevnes som de viktigste grunnene til at så mange er villige til å bo i slumtilstander i Calais i håp om å nå Storbritannia, fremfor å søke asyl i Frankrike.

Mens Yusef nå er klar for å starte et nytt liv i Frankrike, er andre fortvilte over at de ikke vil klare å krysse kanalen.

– Hele familien min er i Storbritannia. Ifølge Dublin-regelverket kan barn forenes med familiene sine, men jeg kan ikke. Det er urettferdig, sier Habib, en voksen mann fra Afghanistan til avisen.

Over tusen franske politifolk holder oppsyn med tømmingen av leiren. Det ble meldt om enkelte tumulter blant migrantene mandag, men at det i det store og det hele gikk rolig for seg.

REUTERS/Pascal Rossignol

Frykter sammenstøt

Enkelte frykter imidlertid at det blir verre utover i uken, da de som nekter å dra, risikerer å måttet bli flyttet med tvang og den faktiske rivningen av leiren skal begynne.

– Noen kommer til å prøve å gjemme seg i områder rundt Calais. Det er en reell fare for at det blir en forfølgelsesaksjon, sier lederen for den lokale hjelpeorganisasjonen Auberge des Migrants, Christian Salome, til NTB.

Senest i helgen var det sammenstøt i leiren.

– Det er mange som ikke vil dra, så det kan bli problemer her senere. Det var derfor jeg var blant de første som kom hit, sier 25 år gamle Abbas fra Sudan til nyhetsbyrået.

Betent politisk sak

Tømmingen av «Jungelen» skjer et halvt år før Frankrike avholder presidentvalg, og ble kunngjort av president François Hollande forrige måned.

Leiren er blitt forsøkt tømt flere ganger, men nå lover Hollande, som er under kraftig press både fra de konservative og fra høyrepopulistiske Front National, at det skal skje «fullstendig, uten tvil».

Det er anslått at rundt 1300 barn og mindreårige bor i leiren. Storbritannia har i løpet av de siste ukene tatt imot rundt 250 barn fra Calais – de fleste fordi de har familietilknytning til Storbritannia.