«Jungelen» var likevel ikke helt tom

Alle flyktninger og migranter har nå forlatt flyktningleiren «Jungelen» utenfor Calais, opplyser franske myndigheter.

Ifølge en talsmann for lokalmyndighetene har arbeidet med å tømme leiren gått mye raskere enn først antatt, og onsdag ettermiddag var leiren tilsynelatende helt tom for folk.

– Det er ingen migranter igjen i leiren. Vårt oppdrag er fullført, sier Fabienne Buccio.

Emilio Morenatti/AP/NTB Scanpix

– Flere hundre ungdommer er igjen

Men bildene som torsdag kom inn fra bildebyråene viste at noen migranter fikk lov til å komme inn i leiren for å hente ting i leiren. Det var også køer av folk som ventet på å bli kjørt vekk med buss til et flyktningmottak et annet sted i Frankrike.

Ifølge BBCs reportere på stedet var det onsdag kveld flere hundre mindreårige asylsøkere igjen i leiren i Calais. Ifølge personer som jobber for grupper som vil hjelpe asylsøkerne, så hadde cirka 100 ungdommer ikke noen seng å sove i natt til torsdag.

Ordføreren i Calais, Natacha Bouchart, sa onsdag til Le Monde at det var migranter igjen i Calais og at det var for tidlig å si at man hadde fått ryddet «Jungelen».

Det var frykt for opptøyer da arbeidet med å tømme leiren startet mandag denne uken.

Deler av den provisoriske flyktning- og migrantleiren i Calais ble onsdag flammenes rov.

Emilio Morenatti/AP/NTB Scanpix

Flammene herjet

Innenriksdepartementet meldte onsdag på Twitter at nesten 5600 personer er blitt busset vekk fra Calais til mottakssentre andre steder i Frankrike siden den 17. oktober. 1500 migranter som hevder at de er enslige mindreårige har blitt plassert i et eget senter like ved Calais.

Franske myndigheter har gjort det klart at de som går med på å forlate «Jungelen», får anledning til å søke asyl i Frankrike, mens de som ikke lar seg registrere og frakte bort, risikerer deportasjon. Migrantene som har oppholdt seg i Calais har alle hatt et håp om å klare å komme seg til Storbritannia.

PASCAL ROSSIGNOL/Reuters/NTB Scanpix