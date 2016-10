Justisdepartementet advarte FBI-sjefen: – Han tok en beslutning på egen hånd

Advarselen kom fra sentralt hold i justisdepartementet, melder den amerikanske storavisen.

FBI har satt i gang en gransking av nyoppdagede eposter som «virker relevante» i saken som handler om Hillary Clintons bruk av en privat epostserver.

Kongressen ble varslet om saken fredag, og den slo ned som en bombe i innspurten på valgkampen i USA.

FBI-sjef James B. Comey har fra flere hold fått kritikk for sin håndtering av saken, som er egnet til å påvirke amerikanske velgere i svært viktig fase.

Demokratene er svært kritiske: – Det er ekstraordinært

Washington Post skriver Comey orienterte departementet om sin plan om å gå til Kongressen med saken. Der skal han ha fått følgende beskjed:

– Vi kommenterer ikke en pågående etterforskning. Vi tar heller ikke skritt som kan tolkes som en påvirkning på valget, sier en sentral tjenestemann i departementet til Washington Post.

– Comey forsto vårt standpunkt. Han fikk det rett fra ledelsen. Det ble overbrakt FBI, og Comey tok på egen hånd en beslutning om å varsle Capitol Hill. Han opererer uavhengig av justisdepartementet og han vet det, sier kilden.

Ifølge avisen valgte FBI-sjefen å varsle Kongressen på grunn av pliktfølelse overfor de folkevalgte og bekymring for at saken skulle føre til beskyldninger om at opplysninger ble holdt tilbake.