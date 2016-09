Kalte Tyrkias president «onanist» i dikt. Nå er han i Ankara for å støtte regimet.

Møtet med president Recep Tayyip Erdogan kan bli en smule pinlig som følge av diktet, der Johnson kaller presidenten en «wankerer» – en onanist.

Støtte til tysk komiker

Poesikonkurransen ble utlyst av magasinet The Spectator som en støtteerklæring til en tysk komiker som ble anmeldt for ærekrenkelser etter å ha laget et dikt om Erdogan med antydninger om dyresex og pedofili.

Johnson, som tidligere var redaktør i magasinet, skrev et dikt som handlet om «a young fellow from Ankara who sowed his wild oats with the help of a goat» (en ung kar fra Ankara som sådde sin ville havre ved hjelp av en geit).

Johnson har også nylig kritisert Erdogan for å kneble ytringsfriheten i tyrkiske medier.