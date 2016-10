– Hadde dette dreid seg om en fyr jeg visste kunne drikke for mye og slenge med leppen til fremmede, ville jeg ikke ha reagert så sterkt. Men Arek var ikke sånn. Han var snill, sjenert og jordnær, en mammagutt som nesten aldri gikk ut, sier polske Eric Hind (33).

Han er ute og handler i sentrum av Harlow med kona Kasia (32) og datteren Francesca (2). Den lille byen utenfor London er blitt selve symbolet på de mørke kreftene som ble sluppet løs da britene svarte nei til videre medlemskap i EU ved folkeavstemningen 23. juni.

Å stagge innvandringen var et helt sentralt tema i valgkampen og en viktig årsak til at mange stemte for å forlate EU. Etter drapet på parlamentsmedlemmet Jo Cox en uke før valget, fikk flere politikere krass kritikk for den tidvis tøffe retorikken som ble brukt.

– Vi forsøker å snakke litt mindre polsk ute på gaten og i alle fall ikke så høyt at folk hører det, for du vet ikke hva du kan vente deg. Det burde ikke vært sånn, det var ikke sånn tidligere. Det føles som vi går bakover i dette landet, sier Hind.

Blødde kraftig fra hodet

Litt over syv uker er gått siden den dramatiske lørdagskvelden. Arkadiusz Jozwik, kjent som Arek, var ute med to kamerater for å kjøpe mat og ta noen øl i sentrum av Harlow. De hadde jobbet med å pusse opp Areks soverom og trengte en pust i bakken.

Rundt klokken halv tolv ble de møtt av en gjeng med ungdommer utenfor pizzasjappa der de sto og spiste. Tenåringene skal ha fattet interesse for Jozwik da de hørte at han snakket polsk. Etter å ha småkjeklet litt med mennene, gikk tenåringene til angrep. En av dem ga Arek et kraftig slag i hodet som gjorde at han gikk i bakken, ifølge det lokale politiet.

Vitner forteller at Arek blødde kraftig fra hodet, og at det ikke var mulig å få kontakt med ham. Han ble kjørt til sykehus, der han senere døde av skadene.

– Jeg var rasende da jeg fikk høre at han var død. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, sier kameraten Eric Hind.

15-åring i politiets søkelys

Arek etterlot seg ingen kone eller barn, men drapet kom som et sjokk på moren og broren, som begge bor i Harlow. Hind bestemte seg for å samle inn penger til Jozwiks nærmeste og for å holde en minnemarsj til ære for kameraten. Fortsatt har han løpende kontakt med familien.

– Vi vil se at noen står til ansvar for dette. Alle ungdommene som var der den kvelden, er fortsatt ute på gaten, sier Hind.

En 15 år gammel gutt ble arrestert etter drapet, men er blitt løslatt mens etterforskningen pågår. Fem andre tenåringer ble også arrestert i tiden etter drapet, men er nå løslatt på grunn av manglende bevis.

Politiet i Essex har sagt at angrepet på Arek ser ut til å ha vært uprovosert og at saken etterforskes som mulig hatkriminalitet, men at det finnes andre mulige motiver.

Kraftig vekst i hatkriminalitet

Hind sier den lille familien på tre ikke lenger føler seg trygge i Harlow. Kona Kasia er klar på at hun vil flytte fra landet.

– Datteren vår har britisk pass, og jeg har jobbet og betalt skatt her i 13 år og har kjøpt to eiendommer. Vi kunne blitt hvis vi ville, men hvorfor skal vi det når vi ikke lenger føler oss velkomne her?

Ferske data fra det britiske innenriksdepartementet dokumenterer hvordan hatkriminaliteten skjøt i været etter folkeavstemningen 23. juni. Det defineres som lovbrudd begått som følge av personers etnisitet, livssyn, handicap eller seksuelle orientering. I juli i år ble det registrert 5468 tilfeller, noe som er 41 prosent mer enn samme måned i fjor.

Statistikken for august viser en nedgang i hatkriminaliteten i forhold til måneden før, men tallene ligger fortsatt betydelig over nivået fra samme periode i fjor.

Rapporten understreker at den store oppmerksomheten rundt temaet i ukene etter folkeavstemningen kan ha fått flere enn vanlig til å rapportere inn hendelser, og at det kan ha bidratt til økningen.

Fra to ansikter til ett

Hind mener mange lar være å rapportere inn hendelser fordi de vet at det er lite politiet kan gjøre. Han mener det ikke er noen tvil om at situasjonen forverret seg etter folkeavstemningen.

– Før opptrådte folk med to ansikter: De mente at vi ikke hadde noe her å gjøre, men turde ikke si det til oss. Etter folkeavstemningen virker det som mange flere føler at de kan si det de mener rett ut. Jeg fikk flere stygge meldinger på telefonen i dagene etter folkeavstemningen. Folk lurte på når første bussen gikk tilbake til Polen, sier Hind.

Han mener regjeringen bidrar til å gjøre vondt verre.

– Jeg hører bare at «vi skal ta grensene våre tilbake». Det er greit nok at de vil det, men jeg skjønner ikke hvorfor de velger den aggressive fremgangsmåten vi har sett til nå. De kunne gjort det mye klarere hvem som kan bli, og hvilke krav de må oppfylle, i stedet for å skape utrygghet og et rom til å utfolde seg i for dem som vil sende alle tilbake.

Kontroversielle forslag

Regjeringen er flere ganger blitt oppfordret til å gjøre det klart at EU-borgere som allerede jobber i Storbritannia, vil kunne bli. Men statsminister Theresa May har ikke villet gi en slik garanti, blant annet fordi det kan bli et kort i forhandlingene med EU. Hun har gjort det klart at det vil bli en hovedprioritering for regjeringen å få ned innvandringen å tråd med resultatet i folkeavstemningen over EU.

61 prosent av britene er helt eller delvis enige i at det er essensielt å redusere tallet på migranter som kommer til Storbritannia. Kun 12 prosent er uenige, viste en meningsmåling utført i dagene etter valget.

– Immigrasjon var det helt sentrale temaet i folkeavstemningen og den viktigste grunnen til at EU ble så kontroversielt i brede lag av befolkningen. Også blant mange velgere som ville bli i EU, var nivået på innvandringen en vesentlig bekymring, sier John Curtice, professor ved Strathclyde University og president i British Polling Council.

Saken som har skapt mest debatt til nå, er et forslag fra innenriksminister Amber Rudd. Hun foreslo at alle selskaper skulle tvinges til å publisere hvor mange utenlandske arbeidere de har i staben.

Forslaget ble møtt av massiv kritikk. Steve Hilton, tidligere rådgiver for Storbritannias avgåtte statsminister David Cameron, uttalte at regjeringen like gjerne kunne annonsert at «utenlandske arbeidere vil få en tatovering med nummer på armen». Regjeringen valgte siden å droppe forslaget.

– Kan pakke og dra i morgen

Polske Hind etterlyser stemmer som snakker høyt og tydelig om de positive sidene ved fri flyt av arbeidskraft i EU.

– Nei-siden vant bare med noen få prosentpoeng, men dominerer debatten fullstendig. Hvor er det blitt av resten? spør han.

33-åringen som vokste opp utenfor Gdansk, har de siste årene jobbet som IT-ansvarlig på en privatskole i Kensington i London. Nå er han på utkikk etter en ny jobb utenfor Storbritannia. Han har fått tilbud både på Malta og i Dubai, men kona vil helst tilbake til Polen.

– Vi kan pakke tingene og dra i morgen om muligheten byr seg. Jeg har startet på nytt før og er ikke redd for å gjøre det igjen, sier Hind.

