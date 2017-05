Kamp om det åpne nettet: Amerikansk lovforslag kan innskrenke internettilgangen i USA

I praksis vil et slikt forslag bety at nettleverandører - som f. eks. Telenor og Telia i norsk sammenheng - kan blokkere og ta seg betalt for at du skal få tilgang til tjenester som Skype, Facebook eller Twitter.

Dette står i direkte motsetning til den såkalte nettnøytraliteten, som er prinsippet om retten til tilgang til et nøytralt og åpent internett.

Torsdag foreslo det amerikanske medietilsynet FCC (The Federal Communications Commission) å skrote loven om nettnøytralitet, skriver blant andre The Guardian. Forslaget kommer fra Donald Trumps nyutnevnte lederteam i FCC, ved sjef Ajit Pai.

– På bekostning av viktige samfunnsinteresser

Forslaget ble vedtatt med to mot én stemme, og er beskrevet som det største skrittet mot et mer lukket internett, skriver Guardian.

Kritikere beskriver det som en krig mot det åpne internett, hvor ytringsfriheten havner i hendene til markedsaktørene.

I et innlegg i USA Today tidligere denne uken forsvarer Pai lovendringen, og hevder det er mulig å ha både markedsreguleringer og et åpent internett.

Seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM), Frode Sørensen, tror ikke demokratiet er tjent med den nye lovendringen i USA.

– Hvis hvilken som helst forretningsvirksomhet skal kunne kontrollere hvilke tjenester vi har tilgang til, vil det gå på bekostning av viktige samfunnsinteresser som ytringsfrihet, sier Sørensen.

Han forklarer hvordan dette kan fungere i praksis.

– Hvis nettilbydere kan blokkere politiske diskusjonsfora og steder hvor folk ytrer seg, som Facebook og Twitter, så har vi et problem, sier Sørensen.

– Poenget med internett er at hele nettet skal være åpent. Hvis man begynner med slike løsninger, er vi tilbake til kabel-tv modellen, hvor man må betale for hvilke kanaler man vil ha.

En norsk og europeisk lov forbyr nettleverandører å blokkere tjenester på internett.

FCC`s nettside kræsjet etter satireinnslag

Den britiske komikeren John Oliver, som leder talkshowet «Last week Tonight With John Oliver», er kjent for sitt engasjement for å bevare nettnøytralitet. For et par uker siden hadde han et innslag om nettopp dette temaet i talkshowet sitt.

Etter innslaget kræsjet nettsiden til FCC, som førte til at et ukjent antall kommentarer om lovendringen forsvant fra nettsiden.

– Et problem for ytringsfriheten

Enkelte kritikere har hevdet at avisenes betalingsmurer bryter med filosofien om det åpne internettet. Sørensen mener det er en stor forskjell på å ta seg betalt for innhold og å begrense tilgang til tjenester.

– Man må skille mellom tilknytningen til nettet, og selve innholdet som for eksempel Aftenposten og Netflix eier, sier Sørensen og forklarer.

– En aktør kan for eksempel være interessert i å slippe frem Aftenposten fremfor Klassekampen, slik at du får raskere nett når du besøker Aftenposten, og tregere nett på Klassekampen. Slike begrensninger er brudd på nettnøytralitet, og er et problem for ytringsfriheten, sier han.