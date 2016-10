Kampen om Mosul: Peshmerga-styrkene tar pause. Irakiske hæren kjemper videre.

Rapportene fra frontlinjen går ut på at peshmerga-styrkene øst for Mosul har gjort stadig nye fremskritt. Nærmere 4000 kurdiske peshmerga-soldater har deltatt i kampen for å få kontroll på nærmere ti landsbyer i områdene øst for Mosul.

Nå varsler de at de vil ta en pause i kampene etter mer enn ett døgn intensive kamper, skriver AP.

– Vi har nådd våre mål, og holder nå våre posisjoner, sier Peshmerga-offiseren Khathar Sheikhan.

Fakta: Mosul Iraks nest største by. Ligger ved bredden av elva Tigris, rundt 400 kilometer nord for hovedstaden Bagdad.

Hadde opprinnelig rundt 2,5 millioner innbyggere, flertallet sunnimuslimer.

Nærmere halvparten av innbyggerne, de fleste fra kristne og sjiamuslimske minoriteter, flyktet da ekstremistgruppa IS tok kontroll over byen i juni 2014.

90 prosent av de gjenværende innbyggerne er sunnimuslimer.

Irakiske regjeringsstyrker og regjeringsvennlig milits støttet av en USA-ledet koalisjon har i lengre tid planlagt en militæroffensiv for å gjenerobre Mosul.

Hjelpeorganisasjoner frykter at en offensiv mot Mosul vil føre til masseflukt og utløse en humanitær katastrofe.

Innbyggerne er livredde: 500.000 barn er fanget i skuddlinjen

Gjør fremskritt

Ifølge en BBC-journalist som befinner seg sammen med irakiske regjeringsstyrker, er frontlinjen tirsdag morgen to mil sør for byen. De har ikke varslet at de vil ta pause i kampene.

– Tidlige indikasjoner tyder på at irakiske styrker har oppfylt sine mål så langt. De er foran skjema etter den første dagen. Dette går etter planen for irakerne. Men fortsatt er vi i en tidlig fase, og vi fienden vil påvirke dette. Vi må fortsatt se om IS blir igjen og kjemper, sier Peter Cook, talsmann i Pentagon, ifølge BBC.

AZAD LASHKARI / Reuters / NTB scanpix

I tillegg soldatene som kjemper står flere tropper fra den irakiske hæren, de kurdiske styrkene, samt allierte militante grupper klar nord, sør og øst for byen, etter hvert som offensiven trappes opp, ifølge New York Times.

Totalt utgjør koalisjonen som sammen kjemper for å drive IS ut fra Mosul nærmere 30.000 soldater. Det er antatt at IS har mellom 4000 og 8000 soldater i byen, ifølge BBC.

Både peshmerga-styrkene og de irakiske regjeringsstyrkene får støtte fra den USA-ledede koalisjonen, som bistår med luftstøtte til styrkene på bakken.

Frykter humanitær krise

Mandag morgen kunngjorde både irakiske og amerikanske myndigheter at offensiven mot storbyen var i gang. Natt til tirsdag fortsatte kampene, og det meldes om flere IS-angrep på irakiske stridsvogner.

Mosul, som er den nest største byen i Irak har vært kontrollert av IS siden juni 2014.

Kampen om byen kan bli den største militæroperasjonen i Irak siden USA invaderte landet i 2003.

Hvor mange som bor i byen er usikkert. Før krigen bodde 2,5 millioner der. De fleste tallene går ut på at i overkant av én million bor der.

På grunn av kampene det blir i tiden fremover er det ventet at disse personene vil bli tvunget på flukt, og at det vil bli en humanitær krise i området.