Kamper ved humanitær korridor i Aleppo

Bombestansen trer i kraft torsdag morgen og skal i utgangspunktet vare i elleve timer, men etter toppmøtet i Berling onsdag, sier Putin at opphøret i bombingen kan vare lenger.

– Vi informerte dem om vår intensjon med å utvide pausen i luftangrep så mye som mulig, med tanke på situasjonen i Syria. Vi er forberedt til å gjøre dette så lenge det ikke er noen sammenstøt med opprørere som har forskanset seg i Aleppo, sier han.

Merkel og Hollande krever stans

Frankrikes president François Hollande og Tysklands statsminister Angela Merkel gikk hardt ut mot russiske og syriske luftangrep på byen Aleppo.

ABDALRHMAN ISMAIL / X03740

– Det første kravet er å få slutt på bombingen utført av landets regime og russiske fly, sier Merkel. Hun beskriver samtalene om krigen i Syria som veldig vanskelige. Verken Tyskland eller Frankrike vil utelukke sanksjoner overfor Russland.

– Vi kan ikke se bort fra den muligheten, men prioriteten må være å hjelpe folk, sier Merkel.

Kamper ved humanitær korridor

Like etter at den «humanitære pausen» i Aleppo skulle begynne torsdag morgen, ble det meldt om kamper ved en av korridorene som etter planen skal brukes av sivile som ønsker å forlate byen.

Det er Russland og det syriske regimet som har varslet pausen i angrep på den opprørskontrollerte delen av den syriske storbyen.

Rett etter klokka 8 torsdag morgen norsk tid meldte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at det ble avfyrt skudd ved en korridor som ligger ved frontlinjen i sentrum av byen. Få minutter senere opplyste en journalist fra AFP at det var brutt ut kamper på stedet.

Det statskontrollerte syriske nyhetsbyrået SANA anklager «terrorgrupper» for å stå bak.

11 timers våpenhvile

Russiske myndigheter har i utgangspunktet lovet en elleve timers våpenhvile torsdag slik at sårede kan evakueres og nødhjelp bringes inn til de opprørskontrollerte delene av den krigsherjede syriske byen. Luftangrepene mot områdene stanset tirsdag, men ifølge kilder på bakken har granatangrep og kamper fortsatt i enkelte områder.

Den syriske hæren har lovet å åpne i alt åtte trygge korridorer ut av Øst-Aleppo. To av dem skal også kunne brukes av opprørere såfremt de lar våpnene sine ligge igjen.