Kampfly tok av fra syrisk base som ble angrepet av USA

To kampfly tok fredag av fra basen som angivelig ble lagt i grus i et amerikansk rakettangrep tidligere på dagen.

Ifølge aktivistgruppen Syrian Observatory for Human Rights tok de to Sukhoi-flyene av fra en rullebane inne på Sharyat-basen, som er delvis i funksjon igjen, og bombet mål i området rundt Palmyra, øst for Homs. SOHR kunne ikke fastslå om flyene var russiske eller syriske.

Seks fly ødelagt

USA skjøt natt til fredag 59 krysserraketter mot basen som svar på et angivelig nervegassangrep tidligere i uka. Seks mennesker skal ha blitt drept i angrepet på basen som skal ha blitt sterkt ødelagt.

Ifølge en talsmann for det russiske forsvaret, Igor Konasjenkov, traff bare 23 raketter basen, og ødeleggelsene var relativt små.

Seks kampfly som var inne til vedlikehold på flybasen ble ødelagt, sammen med flere bygninger, opplyste Konasjenkov tidligere fredag.

Truer med nye angrep

Samtidig truet USAs FN-ambassadør Nikki Haley med å gå til aksjon i Syria igjen om nødvendig da FNs sikkerhetsråd fredag ble samlet til krisemøte.

Sikkerhetsrådet kom sammen på initiativ fra Russland for å drøfte det amerikanske angrepet som skal ha kostet seks mennesker livet og ført til store ødeleggelser på en syrisk flybase ved Shayrat i nærheten av Homs natt til fredag.

Russlands fungerende FN-ambassadør anklaget USA for aggresjon og åpenbart brudd på folkeretten med rakettangrepet.

USAs ambassadør Nikki Haley gjorde det på sin side klart at USA er forberedt på å iverksette flere angrep som svar på et angivelig nervegassangrep tidligere i uka, men håper det ikke blir nødvendig.

– Vi er i vår fulle rett til å gjøre det, sa Haley og la til at USA ikke vil godta at Syrias president Bashar al-Assad bruker kjemiske våpen uten at det får konsekvenser.

Reaksjon

Ifølge president Donald Trump var angrepet en reaksjon på et angivelig nervegassangrep i nærheten av Idlib tidligere denne uka, som USA mener Assad står bak. USA avfyrte 59 krysserraketter fra krigsskip i Middelhavet mot basen til det syriske luftvåpenet i Shayrat.

Angrepet, som er Trumps klareste militære beslutning hittil, markerer en klar opptrapping av USAs engasjement i den seks år gamle krigen i Syria.

Samtidig som hun truet med flere angrep, sa Haley også at det er på tide å søke en politisk løsning på krigen. Men hun krevde samtidig at Russland bremser sin nære allierte Assad og revurderer støtten til det syriske regimet.

Krever bevis

Før hastemøtet krevde Russland bevis for at syriske regjeringsstyrker brukte kjemiske våpen i angrepet mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun, som skal ha kostet 86 mennesker livet.

Den russiske presidenten Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov viser til at Syrias kapasitet for kjemiske våpen ble ødelagt under internasjonalt oppsyn i 2014, og han avviste at Assad har gjemt unna slike våpen.

Russland bestrider ikke at syriske fly angrep Khan Sheikhoun, men hevder at stridsgassen kom fra en av opprørernes våpenfabrikker som ble truffet.

Mindre enn 24 timer etter det amerikanske angrepet tok to kampfly av fra basen som angivelig var sterkt ødelagt og bombet i området rundt Palmyra.

Gransker Russland

Samtidig med møtet i New York opplyste høytstående tjenestemenn i Pentagon at de undersøker om Russland kan ha hatt noe med det antatte nervegassangrepet å gjøre.

De mener at Russland i det minste er skyldig i ikke å ha kontroll over sin allierte og sier at en syrisk eller russisk drone ble observert over stedet etter at gasshendelsen fant sted, og senere over et sykehus der ofrene for angrepet var lagt inn.

Kort etterpå ble sykehuset ifølge tjenestemennene bombet. De mener bombingen var et forsøk på å dekke over bevis for gassangrepet.