Kappløpet om å få verdens første, flyvende bil i produksjon tilspisser seg. Nå har den japanske bilprodusenten Toyota gått inn med utviklingsmidler i et prosjekt for å utvikle flyvende biler basert på droneteknologi.

Foreløpig dreier det seg om en moderat investering. The Nikkei Asian Review melder at Toyota har finansiert utviklingsprosjektet til japanske Cartivator Group med 50 millioner yen, tilsvarende rundt 3,7 millioner norske kroner.

Fire rotorer og tre hjul

Cartivator Group jobber med en modell av den flyvende bilen med fire rotorer og tre hjul. 30 ingeniører jobber med utviklingsprosjektet, som så langt er blitt finansiert med såkalt crowdfunding, en pengeinnsamling der alle interesserte inviteres til å bidra. Noen av Toyotas egne ingeniører har jobbet frivillig med prosjektet de første årene.

På sine hjemmesider beskriver Cartivator Group hvordan fly krever rullebaner og biler trenger veier. Dette løser ikke fremtidens transportutfordringer. Derfor mener Cartivators ingeniører at droneteknologi, som muliggjør å lette og lande på flekken, er løsningen på fremtidens problemer med infrastruktur. «Vårt mål er å skape en verden der alle kan fly når de vil, innen 2050».

Skydrive-bilen er bare 2,9 meter lang og 1,3 meter bred. Ifølge produsentene er dette dermed den minste, flyvende bilen som ligger på tegnebordet akkurat nå. Topphastigheten skal være 100 km/t, og bilen skal kunne ta av og fly ti meter over bakken.

Cartivator har som mål å ha klar en prototyp som kan tenne den olympiske ilden når Tokyo er vertskap for de olympiske sommerlekene i 2020.

Kappløp i luften

Det er slett ikke sikkert det blir tidsnok til å vinne kappløpet om luften, for en rekke selskaper i blant annet USA, Tyskland, Nederland, Kina og Japan jobber nå parallelt med planer om flyvende biler, skriver BBC.

Dette til tross for at 2015, året da vi ifølge filmen Tilbake til fremtiden II skulle ha jetmotordrevne flyvebiler og skateboard i masseproduksjon, har kommet og gått.

Når Marty McFly hopper 30 år frem i tid, oppdager han at det finnes flatskjermer, videokonferanser, droner, nettbrett – og flyvende biler og svevebrett. A-magasinet spurte hvorfor vi fortsatt sliter sånn med å få til det siste.

Mange selskaper jobber nå parallelt med ulike modeller av flyvende biler, basert på ulike teknologi. Blant dem som har kommet lengst er slovakiske AeroMobil, som ifølge NRK håper å være på vingene allerede i år.

AeroMobil har brukt de siste 25 årene på å utvikle prototyper. Oppskriften er ganske konvensjonell: En bil med vinger som kan foldes ut. AeroMobilen krever en 100 meter lang gress- eller rullebane for å lande, og 300 meter lang for å kunne ta av.

Youtube-presentasjonen av doningen er til nå sett over 11 millioner ganger.

AeroMobil viste frem siste utgave av sin farkost i Monaco i april, med plass til sjåfør og passasjer. Selskapet røpet da at de planlegger å produsere 500 eksemplarer som skal være klare for levering i 2020, ifølge magasinet Flying. Hver doning vil koste mellom 1,3 og 1,6 millioner dollar. I tillegg til airbager vil den være utstyrt med fallskjerm for nødlandinger, og sjåføren må ha både førerkort og lisens som pilot, ifølge United Press International.

Flyprodusenten Airbus er også med i kampen om å utvikle en flyvende farkost for vanlig persontransport. De planlegger å teste en prototyp av sin flyvende Airbus Vahana innen utgangen av 2017, ifølge The Telegraph. En egen underavdeling, Urban Air Mobility, ble opprettet i fjor for å finne bedre løsninger for persontransport i pressede byområder. Ett av prosjektene dreier seg om å utvikle en farkost som ligner helikopteret. Tanken er ikke at alle skal eie hver sin Vahana, men at den kan bookes med en app, litt som Über-transport eller tilsvarende tjenester.

Amerikanske Terrafugias TF-X, en annen utfordrer, er en flyvebil som skal romme fire personer og få plass i en vanlig garasje. Tanken er å utvikle en masseprodusert, elektrisk flyvebil som kan ta av og lande vertikalt, i likhet med Skydrive. De anslår selv å kunne levere de første modellene om tre år.