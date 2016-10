Det viser flere ferske meningsmålinger etter at den første TV-debatten mellom de to presidentkandidatene ble sendt forrige mandag.

Ifølge det amerikanske nettstedet Politico leder Hillary Clinton nå i 9 av det de regner som årets 11 vippestater. Også ferske målinger fra Real Clear Politics viser at Clinton leder i viktige områder.

– Disse statene er det i utgangspunktet såpass jevnt at de kan gå begge veier i et normalt valg. Og når Clinton leder i disse statene, betyr det at om det hadde vært valg i dag, hadde hun vunnet, sier seniorforsker og USA-ekspert Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.

Fakta: Det amerikanske valgsystemet Det er ikke hvor mange stemmer en kandidat totalt sett får fra befolkningen som avgjør hvem som vinner det amerikanske presidentvalget, men hvor mange valgmannsstemmer kandidaten får. USAs neste president blir den som sikrer seg flest av de 528 valgmannsstemmene. Hver av de 52 delstatene har et antall slike valgstemmer som avgjøres av størrelsen på befolkningen i delstaten. I nesten alle statene er det liten spenning knyttet til det utfallet ved presidentvalget, da statene enten er republikanske eller demokratiske. Statene som avgjør valget kalles vippestater, og utgjør rundt ti stater. Det er å vinne disse statene som er avgjørende for å sikre seg flest valgmannsstemmer, og dermed vinne presidentvalget.

De avgjørende statene

Uttrykket vippestat brukes om de statene hvor det er en reell spenning knyttet til hvem som kommer til å vinne.

I rundt 40 av statene er det store flertall for det ene eller det andre partiet, og det er knyttet liten spenning til resultatet. De er enten republikanske eller demokratiske, og har mer eller mindre alltid vært det.

Det er derfor i realiteten vippestatene som avgjør utfallet i det amerikanske valget.

Hvilke stater som regnes som vippestater, varierer noe fra valg til valg, men antallet ligger på rundt ti.

Politico og flere amerikanske medier opererer i år med 11 vippestater:

Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Virginia og Wisconsin.

De viktigste av dem er Florida, Pennsylvania og Ohio, med henholdsvis 29, 20 og 18 valgmenn.

Her leder Clinton

Ifølge Politicos måling leder Clinton i statene Florida, Colorado, Michigan, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Wisconsin, Pennsylvania og Virginia.

Hvor stor ledelsen hennes er i hver stat varierer, men hennes sterke posisjon bekreftes av tre nasjonale meningsmålinger som er utført etter 26. september. De er fra henholdsvis Fox News, CNN/ORC International og CBS News.

– Trump er nødt å vinne vippestatene. Clinton har flere veier til å nå 270 valgmannsstemmer, som er antallet man må nå for å vinne valget, og at Clinton drar fra i disse statene er kritisk for Trump, sier Melby.

Demokratene har en fordel

For Trump er særlig Florida en avgjørende stat. Ifølge det politiske nettstedet FiveThirtyEight har ikke en republikansk presidentkandidat vunnet valget uten å vinne Florida siden 1924.

Florida er viktig både fordi staten er folkerik, men også fordi den ofte gjenspeiler den nasjonale avstemningen, skriver nettstedet.

Dersom Clinton vinner i de 19 statene som demokratisk kandidater har vunnet hvert valg siden 1992, vil hun få 242 valgmannsstemmer, skriver Washington Post.

Vinner hun i tillegg i Florida, med sine 29 valgmannstemmer, får hun 271 stemmer - og vinner dermed valget.

Slik stemte de sist

Ved valget i 2012 ble de ni statene Colorado, Florida, Iowa, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Virginia og Wisconsin regnet som vippestater.

President Barack Obama vant i åtte av dem, mens republikanernes presidentkandidat Mitt Romney bare vant North Carolina.

Det betyr at mange av statene som er avgjørende også for årets presidentkandidater, stemte demokratisk ved forrige valg.

– Håndterer kritikk dårlig

Melby tror det er Trumps håndtering av kritikk den siste tiden som har gjort at han nå ligger bak Clinton på meningsmålingene.

– Clinton-kampanjen har hele valgkampen forsøkt å banke inn inntrukket av at Trump er ukvalifisert til å bli president og har en personlighet som ikke er forenelig med å bli det. Og den siste tiden har han levd opp til disse påstandene, sier han.

Clinton blir av mange trukket frem som vinneren av den første TV-debatten, men Melby tror ikke det er den alene som har gitt henne ledelsen.

– Måten han har håndtert kritikken som har kommet mot ham den siste tiden har vært en påminnelse for velgerne om at han har en personlighet som kan være et problem. Det har bidratt til bildet av ham som uegnet til å være president. Hverken Miss Universe-saken eller skatteavsløringene er alene avgjørende, men han viser at han håndterer kritikken dårlig, sier han.

Tror mange fortsatt ikke har bestemt seg

Melby tror imidlertid ikke løpet er helt kjørt for Trump.

– Det er fortsatt en måned til valget, og jeg tror at det fortsatt er mange som ikke har tatt et klart standpunk. Begge kandidatene har en viss oppslutning som er relativt usikker. Det er ikke gitt at de som har avgitt stemmer i meningsmålingene, også stemmer ved valget, sier Melby.

Meningsmålingene til Politico viser at Trump fortsatt leder i vippestatene Ohio og Iowa.

Og selv om Clinton leder, er løpet det fortsatt jevnt i statene Florida, North Carolina, Nevada og Pennsylvania.

– De to neste debattene blir avgjørende for Trump. Han må vise at han er en person med et minstekrav av kompetanse og lederegenskaper man kan akseptere for en president, forklarer Melby.

– Jeg tror mange velgere egentlig ønsker seg en kandidat som er en outsider, og ikke kommer fra den politiske eliten. Men per nå tør man ikke stole på at Trump, sier Melby.