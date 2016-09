Kerry skal ha vært for militær makt i Syria

NTB: I et lekket lydopptak som The New York Times har offentliggjort, forteller John Kerry til en gruppe syrere i forrige uke om uenigheter innad i den amerikanske regjeringen.

– Jeg tror vi snakker om tre-fire personer i administrasjonen som alle har argumentert for bruk av makt, og jeg tapte diskusjonen. Jeg har argumentert for bruk av makt, men ting utviklet seg i en annen retning, sier Kerry, i følge NTB.

John Kerry har vært en pådriver internt for å få president Barack Obama til å trappe opp i Syria, for å tvinge Assad til side for å få slutt på borgerkrigen, men han har vært nøye med å presentere en samlet regjering utad.

– Vi prøver å følge det diplomatiske sporet, og jeg forstår at det er frustrerende. Ingen er mer frustrerte enn oss, sier Kerry.

John Kirby, Kerrys talsperson, nekter ikke for at lydopptaket er ekte.

– Selv om vi vil avstå fra å kommentere en privat samtale, var utenriksminister Kerry takknemlig for muligheten til å møte denne gruppen med syrere, for å høre deres bekymringer og bekrefte vår satsing på å avslutte denne borgerkrigen, sier han.