Kidnapping av kongelig jaktlag og påstått russisk hacking: Her er bakteppet for giftig arabisk diplomatikrise

Ved daggry 16. desember 2015 ble et jaktlag fra Qatar kidnappet i ørkenen sør for Bagdad i Irak. I april i år ble det kjent at gislene var satt fri. Nå sier kilder som var involvert i frigivelsen til Financial Times at Qatar betalte rundt 8 milliarder kroner i løsepenger til en iranskstøttet milits. Ifølge avisen var løsesummen for det qatarske jaktlaget i Irak en av de utløsende årsakene til diplomatikrisen mellom Qatar og flere andre arabiske land.

Enkelte av de kidnappede, som drev jakt med falker i Irak, var medlemmer av Qatars kongefamilie – Thani-klanen. Andre kidnappede som ble kjøpt fri, var militante i Syria som var fanget av rivaliserende Al-Qaida-tilknyttede grupper. Da de qatarske gislene kom hjem til Doha 21. april, viste TV-bilder at emiren selv sto på rullebanen og tok imot dem med håndtrykk og kyss.

Fra Qatar TV via AP

– Brakk kamelens rygg

En gulfobservatør bruker et lokalt uttrykk overfor avisen om hvordan løsepenger til en iranskstøttet milits og jihadister i Syria utløste den nåværende giftige krangelen:

– Løsepengene er strået som brakk kamelens rygg, sier analytikeren.

Qatars motstandere i regionen mener løsepengene er en del av et mønster.

– Hvis du vil vite hvordan Qatar finansierer jihadister, trenger du bare å se på denne gisselavtalen, sier en syrisk opposisjonsskikkelse til avisen.

Trøbbel i tårnet

Det var Saudi-Arabia, Egypt, De forente arabiske emirater, Bahrain og Jemen som mandag brøt diplomatiske bånd til Qatar. De hevder Qatar støtter terrorisme, noe landet benekter.

Saudi Press Agency / AP / NTB scanpix

De overraskende meldingene

Saken har også skapt røre i USA. 23. mai, like etter at Trump var blitt hjertelig mottatt i Saudi-Arabia, gikk det ut flere overraskende meldinger på Qatars nyhetsbyrå. Der ga Qatars emir, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, uttrykk for et vennskapelig forhold til både Iran og Israel. Det ble også stilt spørsmål ved hvor lenge Donald Trump kan bli sittende som president.

Meldingene ble raskt fjernet. Qatars myndigheter gikk ut og hevdet at hackere sto bak og at nyhetsmeldingene var falske. Saudi-Arabia og De arabiske emiratene svarte likevel med å blokkere Qatars medier, deriblant Al Jazeera. Da emiren fire dager senere ringte Irans president for å gratulere med valgseieren, tiltok kampanjen i saudiske og emiratiske medier.

Russisk hacking eller Trump?

Ifølge CNN mistenker amerikansk etterretning at russiske hackere sto bak plantingen av falske nyheter for å så splid blant USAs allierte i regionen. Samtidig bidro USAs president Donald Trump til forvirring om USAs holdning til striden da han tilsynelatende tok æren for spliden: «Godt å se at besøket til Saudi-Arabias konge og 50 land allerede gir resultater. De sa de ville slå hardt ned på finansiering av ekstremisme, og alle henviste til Qatar. Kanskje er dette begynnelsen på slutten for terrorens gru», skrev han på Twitter.

So good to see the Saudi Arabia visit with the King and 50 countries already paying off. They said they would take a hard line on funding... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

...extremism, and all reference was pointing to Qatar. Perhaps this will be the beginning of the end to the horror of terrorism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2017

I kontrast til dette besøkte USAs forsvarsminister Jim Mattis Qatar så sent som i slutten av april. USA har en stor base i landet. Mattis roste det stadig dypere samarbeidet og Qatars støtte i kampen mot IS og bidrag til regional stabilitet.

Langvarig konflikt i bakgrunnen

Qatar anklages for å ha støttet terror. Landene som nå reagerer mot Qatar, har kritisert landet for å støtte islamistiske grupper som Det muslimske brorskap og Hamas.

Saudi-Arabias utenriksminister, Adel al-Jubeir, sa tirsdag at Qatar undergraver Egypt og Den palestinske selvstyremyndigheten ved å støtte henholdsvis Det muslimske brorskap og Hamas, melder Reuters.

Eric Gaillard / Reuters / NTB scanpix

Misfornøyd med fiendtlige medier

Den saudiarabiske ministeren ga også uttrykk for misnøye med Qatars «fiendtlige medier». Qatars statseide TV-stasjon Al Jazeeras kritiske journalistikk har blant annet gitt dem store problemer med egyptiske myndigheter. TV-kanalen er blitt anklaget for å støtte Det muslimske brorskap, som ble avsatt ved et kupp i 2013. Nå blir TV-kanalen kastet ut fra det ene arabiske landet etter det andre.

Trøbbel i tårnet

Spliden har også ført til at Qatar Airways ikke får bruke luftrommet til landene som har brutt med Qatar. Dermed må flyvninger fra Doha til afrikanske destinasjoner fly store omveier. Flyvninger til for eksempel Khartoum i Sudan blir forlenget med to timer og 20 minutter. Og i stedet for å fly vestover mot Algerie og Tunisia, må selskapet legge kursen nordover over Iran og Tyrkia først.

Flight Radar/ AP / NTB scanpix

15 års fengsel og 1 million i bot for å støtte Qatar

Den pågående diplomatiske konflikten er blitt debattert heftig i sosiale medier i den arabiske verden, ikke minst på Twitter. De forente arabiske emirater vil imidlertid sette en stopper for sympatierklæringer for Qatar og enhver kritikk av De forente arabiske emirater.

De som blir tatt, risikerer en straff på 15 års fengsel og en bot på over 1 million kroner.

En sjanse for Iran?

Donald Trump var under sitt besøk i Saudi-Arabia beinhard mot Iran. Sanksjonene mot Qatar ses av mange som en kampanje mot Saudi-Arabias erkefiende i regionen, Iran. Men ironisk nok kan sanksjonene mot Qatar gjøre dem mer avhengig av Iran. Landet deler allerede et enormt gassfelt med Iran.

Nå som nabolandene har stengt grenseoverganger og luftrom, kan Qatars fly bli tvunget til i økende grad å fly over Iran og til å kjøpe varer fra Iran. Ifølge Reuters var landet onsdag i samtaler med både Iran og Tyrkia om forsyninger.