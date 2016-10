Kilde: IS har drept 284 sivile i Mosul

De drepte skal ha blitt samlet i sentrum av Mosul og i nærheten. De skal så ha blitt brukt som menneskelige skjold mot angrep fra koalisjonen som har omringet byen.

Alle de 284 var menn og unge gutter. De ble ifølge CNNs kilder skutt og drept torsdag og fredag før de ble kastet i en massegrav nær byens landbruksskole. CNN har ikke fått bekreftet opplysningene.

Fakta: Mosul Iraks nest største by. Ligger ved bredden av elven Tigris, rundt 400 kilometer nord for hovedstaden Bagdad.

Hadde opprinnelig rundt 2,5 millioner innbyggere, flertallet sunnimuslimer.

Nærmere halvparten av innbyggerne, de fleste fra kristne og sjiamuslimske minoriteter, flyktet da ekstremistgruppa IS tok kontroll over byen i juni 2014.

90 prosent av de gjenværende innbyggerne er sunnimuslimer.

Irakske regjeringsstyrker og regjeringsvennlig milits støttet av en USA-ledet koalisjon har i lengre tid planlagt en militæroffensiv for å gjenerobre Mosul.

Hjelpeorganisasjoner frykter at en offensiv mot Mosul vil føre til masseflukt og utløse en humanitær katastrofe.

– Vil bruke sårbare mennesker som skjold

Fredag uttrykte FN stor bekymring for at IS ville bruke den sivile befolkningen som menneskelige skjold i kampene i byen.

Ifølge en talskvinne for FNs høykommisær for menneskerettigheter har IS tatt 550 familier fra landsbyer rundt Mosul, som de trolig vil bruke som menneskelige skjold, skriver Reuters.

Det er også tidligere uttrykt en bekymring for at ekstremistgruppa vil bruke kjemiske våpen.

– Det er stor fare for at IS-krigere ikke bare vil bruke sårbare mennesker som skjold, men også velge å drepe dem i stedet for å la dem bli frigjort, sa FNs menneskerettssjef Zeid Ra'ad al-Hussein fredag.

Rundt 30.000 soldater fra den irakiske hæren, kurdiske militssoldater, sunnimuslimsk gerilja og sjiamuslimsk milits deltar i offensiven mot den nest største byen i Irak.

Anslagsvis 3.000-8.000 IS-krigere befinner seg i Mosul.

Har tatt over landsbyer

Bare noen tusen innbyggere har klart å flykte, mens andre har forskanset seg i sine hjem i påvente av at kampene skal starte i den IS-kontrollerte storbyen.

Til nå har irakiske regjeringsstyrker og milits tatt kontroll over landsbyer utenfor Mosul.

Samtidig som offensiven mot Mosul pågikk fredag, gjennomførte IS angrep på den irakske byen Kirkuk i Nord-Irak. Dette er noe man tror ble gjennomført for å avlede oppmerksomheten til den irakske hæren, skriver AP.

Ifølge Sky News, som siterer iraksk politi, har IS-angrepene mot byen blitt avsluttet.