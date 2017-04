Kilder: – USA vurderer å skyte ned Nord-Koreas test-raketter

Den britiske avisen viser til opplysninger fra kilder som er orientert om de amerikanske planene.

Formålet skal være å legge press på Nord-Korea uten å måtte gå til krig. Tanken er at sabotasje av rakett-testene kan få nordkoreanerne til å stanse sitt arbeid med å utvikle atomvåpen.

Én amerikansk kilde sier til The Guardian at USA kan begynne å skyte ned test-rakettene hvis Nord-Korea gjennomfører en ny atomprøvesprengning.

Flere høytstående tjenestemenn i USAs forsvarsdepartement skal imidlertid ha erkjent at de er usikre på hvordan Nord-Korea vil reagere hvis test-rakettene skytes ned. Nord-Korea har mange ganger truet med full krig hvis landet angripes.

USAs visepresident Mike Pence advarer på sin side om at USAs svar vil være «overveldende og effektivt» hvis Nord-Korea angriper først.

– Vi vil slå tilbake ethvert angrep og møte enhver bruk av konvensjonelle eller kjernefysiske våpen med et overveldende og effektivt amerikansk svar, sa Pence under et besøk på et amerikansk hangarskip i Japan onsdag.

