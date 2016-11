Nyheten er ventet å bli offentliggjort senere onsdag. Nyhetskanalen NBC og The Washington Post siterer samtidig en kilde som sier at Haley har takket ja til Trumps tilbud. Haley er en stigende stjerne i partiet og ble en stund nevnt som mulig presidentkandidat selv i årets valg.

44 år gamle Haley er nå guvernør i Sør-Carolina. Hun er datter av indiske innvandrere og støttet Marco Rubios forsøk på å bli republikanernes presidentkandidat. Etter at han trakk seg, støttet hun Ted Cruz.

Kjent som Trump-kritiker

Haley var en frittalende kritiker av Trump under valgkampen hans. Først i oktober stilte hun seg bak hans kandidatur til å bli USAs neste president, selv om hun understreket at hun ikke var noen «fan».

Trump har tidligere anklaget Haley for å ha en «svak» holdning til innvandring, ifølge CNN. Nå ser det imidlertid ut til at uenigheten er satt til side.

Til tross for Haleys skepsis, møtte hun ham i Trump Tower i New York i forrige uke, omtrent samtidig som det ble meldt at hun var aktuell som utenriksminister.

– Jeg sier fra

Da Haley besøkte Trump torsdag sa hun til reportere at hun aldri hadde mislikt den påtroppende presidenten.

– Han var en venn og støttespiller før han ble presidentkandidat, og han var vennlig mot meg da. Men når jeg jeg ser noe som gjør meg ukomfortabel, sier jeg fra, sa Haley.

– Svært hyggelig

Etter møtet sa Haley at hun hadde hatt «en svært hyggelig» samtale med den påtroppende presidenten.

Kildene som nå opplyser at Haley blir FN-ambassadør, ønsker ikke å bli navngitt, men de har nær kjennskap til diskusjonene i Trumps overgangsteam, som jobber med å fylle de ulike postene i USAs nye regjering.

Blir statsråd?

De sier også at Trump planlegger å oppgradere statusen til FN-ambassadøren til regjeringsnivå. Ikke alle presidenter har gjort dette, spesielt ikke de republikanske.

Utnevnelsen som FN-ambassadør må godkjennes av Kongressen.

Oppdratt som sikh, ble kristen

Haley ble guvernør i 2010, etter en heftig valgkamp der hun blant annet ble beskyldt for sidesprang.

Haley er født av indiske innvandrere i Sør-Carolina, oppdratt som sikh og giftet seg med både en kristen og sikhseremoni. Haley het opprinnelig Nimrata Randhawa. Hun regner seg nå som kristen, og ble valgt til guvernør med støtte av Tea Party-bevegelsen. Hun er den første kvinne som er guvernør i Sør-Carolina, men hun var den andre indisk-amerikanske personen som ble guvernør i USA.