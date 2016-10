Kilder: Yahoo masseovervåket epost

Hundrevis av millioner eposter er blitt skannet etter anmodning fra amerikansk etterretningstjeneste, ifølge tidligere ansatte som nyhetsbyrået Reuters har snakket med.

Ifølge sikkerhetseksperter er Yahoos overvåking av eposttrafikken det første tilfellet hvor et IT-selskap har hjulpet en etterretningstjeneste med å gå gjennom samtlige eposter. Derimot har det tidligere skjedd at lagrede eposter eller et begrenset antall brukerkontoer er blitt gransket.

Yahoo-epostene skal ha blitt skannet på anmodning fra NSA eller FBI, ut ifra visse kriterier som myndighetene har definert.

IT-giganten har ikke kommentert påstandene, men skriver i en pressemelding at «Yahoo er et lovlydig selskap, og følger USAs lover».

Ifølge amerikansk lov kan etterretningstjenester i visse tilfeller be tele- og IT-selskap om brukerinformasjon, for eksempel for å forebygge terrorangrep.

I slutten av september bekreftet Yahoo at en halv milliard Yahoo-kontoer ble hacket for to år siden og at hackerne trolig handlet på oppdrag fra en stat.