Kimi (9) døde da lillebroren (3) skjøt henne. Hvorfor klarer ikke familien å kvitte seg med våpnene sine?

De har utsatt det hele våren og sommeren, men nå er det høst, og de har ikke flere unnskyldninger. Derfor har de satt i gang med det som burde være den enkleste rutinesak: Å ta ned en trampoline i én bakgård og bygge den opp igjen i en annen.

– Jeg elsker deg, sier den fire år gamle gutten idet de kjører gjennom nabolaget der de bor. Det er ikke mange minuttene siden hans mor, som hadde våknet med en ny migrene, hadde bedt ham om å «holde kjeft og sitte på rumpa, ellers...»

– Jeg elsker deg, sier han igjen, få sekunder senere, for tiende gang i dag, virker det som. Nå er det ingen som sier noe. Bestemoren hans bare stirrer rett frem, antagelig urolig for det de nå skal ut på.

Bilen kjører opp til en lav enebolig der en niåring ved navn Kimi Reylander ble skutt og drept ved et uhell for syv måneder siden.

Linda Davidson / THE WASHINGTON POST

Familien går ut av bilen: Kimis mor, hennes bestemor og til slutt lillebroren. Foran dem, i huset til Kimis oldefar, ligger soverommet der Kimi døde av «et gjennomtrengende skudd i hodet», ifølge obduksjonsrapporten.

Huset er også åstedet der de andre, i samme øyeblikk, begynte på et nytt liv som er preget, ikke bare av den plutselige endringen i forholdet dem imellom, men også av deres forhold til våpen, som plutselig er blitt så komplisert.

Joel Watson, oldefaren som lot våpenet ligge fremme.

Tina Watson, bestemoren som ikke så våpenet.

Amanda Watson, moren hvis sønn tok våpenet.

Jaxon (4), som trakk i avtrekkeren.

I et land der nesten 4 prosent av alle skyteepisoder er utilsiktet, og der to barn i gjennomsnitt dør av skyteuhell hver uke, ifølge data fra våpenforskningen, har det som skjedde med Kimis familie forekommet minst 25 ganger siden januar 2015: Et barn får fatt i et våpen og skyter en bror eller søster ved et uhell, og en familie står tilbake og forsøker å finne ut hvordan de skal komme seg videre i livet.

I De Queen i Arkansas, der en 12 år gammel gutt skjøt og drepte sin 16 år gamle bror, søkte en familie til kirken for å finne trøst og nytt mot.

En annen familie, i Vista i California, søkte det samme i rettsvesenet, etter at en 14 år gammel gutt skjøt og drepte sin ni år gamle bror.

I District of Columbia vendte en familie seg til familierådgivningskontoret etter at en syv år gammel gutt skjøt og drepte sin tre år gamle søster.

Og nå forsøker en familie i Irondale å finne veien til nytt mot, eller i det minste begynnelsen på veien, ved å flytte trampolinen fra huset der Kimi pleide å hoppe og leke, til huset der de håper Jaxon vil gjøre det samme.

– Skal du komme hit og gi meg en klem? sier Joel, som sitter inne på sofaen, til oldebarnet sitt.

– Jeg går ikke inn, sier Tina lavt.

– La oss bare ta ned trampolinen, sier Amanda (27). Den står bak huset, dekket av løvblader og støv. Svømmebassenget som Kimi pleide å bade i sammen med vennene sine har et tynt lag av noe grønt på bunnen, og det flyter blader på vannet.

– Er bassenget klart nå? spør Jaxon.

– Nei, vennen min, sier Tina.

Har dere greid å lesse på den tingen så raskt, sier Joel noen minutter senere, etter at trampolinen er tatt ned og lagt på tilhengeren.

– Jepp, svarer Tina.

– Det gikk fort, sier han og ser dem dra av gårde med trampolinen.

Linda Davidson

Slik går det til når en mor mister sitt barn:

Det var den 6. februar, en lørdag morgen. Amanda var utslitt etter enda en hard arbeidsuke. Jaxon, som da var tre år, var sammen med Tina, og Kimi var hos Joel. Det var en god morgen for Amanda. Hun og kjæresten hadde begynt å snakke om å gifte seg. Hun trodde at hun, etter å ha født to barn før hun var fylt 24, endelig var i ferd med å bli en god forelder.

Så ringte telefonen, og en slektning sa «Kimi er skutt», og en annen stemme sa «vennen, er det ille?», og nå er det syv måneder siden, og hun sitter på gulvet i soverommet og støtter hodet med hendene.

– Har du en Tylenol, sier hun til kjæresten.

– Fordømte migrene, så forbanna ødeleggende, så jævlig vondt.

Hun svelger den smertestillende pillen og løfter på hodet. Hun ønsker seg ut av dette huset, der alt minner henne om Kimi. Kalenderen hun bruker for å telle dagene siden Kimi døde. Kjøkkenstolen der Kimi satt og spiste middag. Kimis rom, nå mørkt og tømt for møbler.

Jaxon er hos en slektning for noen timer, så hun og kjæresten kjører seg en tur. Hun kobler telefonen til bilstereoen, setter på en hard rock-sang og legger ned telefonen ved siden av et glass med sovepiller som legen ga henne på grunn av drømmene hun har hatt om Kimi: Amanda sier til henne, «du er død», og Kimi svarer «nei, det er jeg ikke, jeg er jo her».

Pillene skulle hjelpe henne gjennom nettene, men hva med dagene? Nettopp denne morgenen hadde hun kjeftet på Jaxon igjen, da hun oppdaget at han kastet frokosten sin, og han begynte å gråte.

– Nei, hadde hun sagt. Du skal ikke gjøre det.

Han fortsatte å gråte.

Lukk igjen munnen din, ellers skal jeg slå deg, sa hun.

– Men jeg vil ha iskrem, sa han.

– Hold kjeft, gjentok hun og stirret hardt på ham.

Hun visste hvordan hun lød. Hun pleide ikke å bjeffe slik. Nå føler hun at hun er på bristepunktet – hun «sprekker i sømmene», slik Tina sier det – og hvordan skal hun komme over alt dette sinnet?

Det som skjedde, er det vanligste av alle scenarier når et barn er involvert i en skyteepisode: Et tre år gammelt barn finner et våpen hjemme og skader seg selv eller en annen.

Utallige ganger har Amanda sagt til seg selv at det ikke var Jaxons feil. Han er bare en liten gutt. Han sa han trodde våpenet var en leke. Men hver dag må hun ta seg sammen for å unngå å bli sint på ham.

– Jeg vet dette lyder forferdelig, men vet du hvor vanskelig det er ikke å ha onde følelser mot et barn? Hvor vanskelig det er å la være å bli sint på Jaxon? Vet du hvor vanskelig det er, hadde hun spurt kvelden før.

– Jeg har ingen å skylde på. Jeg kan ikke skylde på gutten min. Jeg kan ikke skylde på Gud, for det er upassende. Jeg har ingen å skylde på. Jeg har ingen ventil som jeg kan slippe ut sinnet gjennom, så jeg bruker familien og kjæresten min som huggestabbe.

I bilen skrur hun opp lyden så høyt at det blir umulig å samtale med kjæresten. Hun holder hardt i rattet, ser rett frem og mimer ordene i sangen mens hun kjører bilen, som blant andre saker har et ladd våpen i hanskerommet.

Det er en 9 mm, samme kaliber som drepte Kimi, men mens sinnet plager henne, gjør ikke våpen det. Hun føler seg ikke nervøs på grunn av denne pistolen, eller noe annet våpen. Hun er mer redd for ikke å ha et.

Hun har fremdeles et barn å passe på, og hva om det kommer en inntrenger, og den inntrengeren har et våpen, mens hun ikke har det? Hvordan skulle hun komme seg over det? Hvordan skulle hun kunne leve videre og vite at hun kunne ha beskyttet Jaxon, men hadde bestemt seg for at hun var for redd til å ha et våpen?

Kjæresten bøyer seg mot bilstereoen og skrur ned lyden.

– Er det høyt nok for deg, spør han. Hun overhører spørsmålet. Hun spoler forbi et par spor og bestemmer seg for en ny heavy metal sang. Hun skrur opp lyden igjen og kjører videre.

Det var ikke våpenets feil at Kimi døde, sier hun til seg selv. En gammel bil kunne like gjerne ha drept henne. Eller et stygt fall. Kimis død var en tilfeldig ulykke, har hun fått seg selv til å mene.

Så etter begravelsen, etter at barnevernet hadde gjennomsøkt huset for å forsikre seg om at alle våpen var sikret, etter å ha lest kommentarer på nettet fra folk som krevde at hun skulle stilles for retten og Jaxon tas fra henne, nølte ikke Amanda med å gå ut og skyte igjen.

Den dagen trakk hun en lang pistol, kaliber 22 med kikkertsikte, tok et bilde av seg selv med et skjevt smil og la det ut som profilbilde på Facebook.

«Jeg er ganske tøff», skrev hun etter å ha lagt ut bildet. «Jeg synes synd på den personen som bare tenker på å rote med MITT barn».

Seks uker senere gikk hun sammen med Joel til sin første skarpskytterkonkurranse, gjorde det bedre enn ham, la ut en video på Facebook og tagget Tina, som hun mener ville føle seg bedre, hvis også hun ble med på skyting. Da ville hun kanskje ikke bli så opprørt hver gang hun ser Amandas våpen.

– Klar til å dra? spør kjæresten hennes.

Hun ser på klokken. Jaxon vil snart være tilbake. Men ikke riktig ennå.

– Jeg har det ikke så travelt med å komme hjem, sier hun og tenner en ny sigarett.

Først når hun er sikker på at Jaxon er tilbake, begynner hun å kjøre mot huset, og nå, idet hun kjører inn på gårdsplassen, ser hun gutten komme løpende mot henne.

En dag vil hun lære ham å bruke våpen, akkurat som hun selv lærte det, slik at han kan beskytte seg selv. Men foreløpig, når han er med i bilen, åpner hun hanskerommet, tar ut 9 millimeteren, løsner klemmen, tømmer kammeret og legger de enkelte delene slik at han ikke får tak i dem.

Men i dag skal han ikke inn i bilen, så det gjenstår bare en ting. Hun låser alle dørene. Så følger hun Jaxon inn i huset, setter seg på gulvet i soverommet, begynner å gråte og håper han ikke hører det.

Tina, bestemoren som ikke så våpenet, kjører hjem etter morgenskiftet i banken. I dag er det lørdag, dagen da hun gjør rent i huset sitt, der hun bor sammen med Amanda, Jaxon og ektemannen. Det ligger rett nede i veien, ikke langt fra der hvor Joel, svigerfaren hennes, bor.

Hun vasker alle rommene, til og med det som gjør henne mest urolig nå, soverommet der ektemannen oppbevarer våpnene sine.

– La meg ta en pust, sier hun og setter seg på verandaen med en søt te og en sigarett, og så én til.

– Å huffameg, sukker hun, – huff og huff.

Linda Davidson/The Washington Post

Hele livet har hun vært vant med våpen, og i de første ukene etter Kimis død, da hun for første gang kjente at hun var blitt redd for våpen, tenkte hun at hun fremdeles var i sjokk, at det ikke var noe i veien med våpnene, det var hun selv.

Hun trengte bare mer tid. I barndomshjemmet hennes var det våpen over alt – geværer til jakt, pistoler for beskyttelse, og selv lærte hun å skyte i unge år. Da hun var 19, giftet hun seg med en mann som var vokst opp på samme måte, og begge døtrene hennes ble også vant til skytevåpen i oppveksten.

Våpen var så vanlig at hun ikke tenkte noe særlig over dem. Nå, som 53-åring, tenker hun på dem hele tiden. Revolveren mannen hennes bærer, pistolen Amanda har, og mest av alt – våpenet hun ikke så.

Hun stumper sigaretten og puster langsomt ut.

– Jeg er klar til å gå i gang, sier hun, tar bøtten med vaskemidler og går til den andre enden av huset.

Linda Davidson / THE WASHINGTON POST

Hun har alltid vært lykkelig her. Hun oppfostret fire barn i dette huset – to barn og to barnebarn – og selv om hun hater det lodne, grønne teppet, de uferdige skapene, de falmede møblene, begynte hun først å tenke på å dra sin vei etter at Kimi døde.

Det var da hun innså at våpnene skulle bli, mens hun var alene om å mene at de ikke burde det.

Soverommet er bare rot. Sengen er ikke redd opp. Putene ligger strødd ut over gulvet. Hun begynner med kommoden, strekker ut armen og fører støvkluten over toppen. Det er der mannen hennes legger sin kaliber 22-pistol hver kveld før han legger seg, og det er der hun sjekker hver morgen at den er på plass, og ikke er blitt liggende så Jaxon kan få tak i den.

Mannen hennes sier hun ikke behøver å bekymre seg. Han er alltid forsiktig med våpnene sine. Det som skjedde borte hos Joel vil aldri skje her. Hun vil gjerne tro ham, selv da hun så en pistol i døren på førersiden i bilen da de kjørte hjem forleden.

– Den pistolen i døren på bilen din, sier hun til ham etter at de er kommet inn.

– Hva med den, spør han.

– Hvis du går bort til bilen og kikker inn i den, og Jaxon er like bak deg, hva gjør du hvis han tar den?

– Hvis han er bak meg?

– Du vet jo at han følger etter deg hele tiden, sier hun.

– Tror du ikke han greier å stikke hånden inn ved siden av deg?

– Ikke uten at jeg merker det.

– Å, OK, sier hun med en sarkastisk latter. – Det plaget meg, det er det jeg mener.

Hun ruller ut litt tørkepapir, sprayer vaskemiddel på kommoden og polerer. Er det hun som er den gale? Eller er det de andre? Er problemet at de ikke så det hun så?

– Jeg forstår ikke hvordan det kan bli så støvete her, sier hun og går videre til en annen kommode, der hun finner en av Kimis tuber med lebepomade. Hun tar den opp, legger den ned.

Hun vil gjerne se for seg Kimi bruke den foran speilet på badet, slik hun pleide, men alt hun ser er den dagen: hun går over til Joel for å hjelpe ham med regningene. Kimi sitter på gulvet og ser et program på iPaden sin, og Jaxon klatrer opp på sengen så han kan se bedre.

Linda Davidson

Hun går ut av rommet, hører et smell og tror det var en ballong. Så alt blodet og lukten, hun holder Kimi i armene inntil ambulansefolkene kommer. Noen av dem så på Tina som om det var hennes skyld. Hun tenkte at hun var skyldig.

Nå står hun foran våpenskapet. I forrige uke, da hun var lengst nede, syk av disse følelsene og ønsket å bli løst fra denne verden, åpnet hun skapet, så på våpnene og tenkte hvor lett det ville være. Men familien trengte ikke nok et dødsfall, så hun lukket det igjen og gikk ut på terrassen til sigarettene sine.

Nå tørker hun av skapet, taster inn koden til låsen, åpner den og kikker inn. Der henger det syv pistoler i døren: En Taurus .40 kaliber, en Kimber 1911, en Beretta 9mm, en .45 ACP, en .357 magnum, en .380 og en .22.

Hun ser fem lange geværer som står lent mot hjørnet – en .30-06 rifle og fire hagler. Hun ser kartong på kartong med ammunisjon, røde og grønne haglpatroner, magasiner i lærhylstre.

Hvordan kunne hun unngå å se pistolen den dagen? Hvordan kunne hun ha vært så likeglad?

Hun stirrer på de fem våpnene. Kan et av dem komme til å drepe Jaxon neste gang?

– Det er millioner av måter han kan dø på, sa Amanda forleden, da Tina begynte med disse spørsmålene igjen. Hvorfor er et våpen noe annerledes?

– Å være i det rommet med Kimi og holde rundt henne i 20 minutter – det er forskjellen, sier Tina.

– Det kunne vært hva som helst, sier Amanda.

– Kanskje.

– Bare fordi det skjedde med Kimi, betyr ikke det at det kommer til å skje med Jaxon.

– Det betyr ikke at det ikke vil gjøre det heller, sier Tina.

Amanda går ut av rommet.

– Jeg vet bare ikke. Jeg har forsøkt å sette sammen bitene i månedsvis, sier Tina til seg selv, og så, når Amanda kommer tilbake, sier hun til henne: Du kan ikke gå rundt og si at Jaxon drepte sin sissy. For han gjorde ikke det.

– Men han gjorde det, sier Amanda.

– Våpenet gjorde det! sier Tina. – Og uaktsomheten ved å la våpenet ligge der, det er det som fikk våpenet til å drepe Kimi.

Tina kaster enda et blikk på våpnene i skapet. Hun føler seg stadig mer som en hykler ved å bo i et hus med så mange våpen. Men siden hun heller ikke ønsker å forlate den eneste mannen hun noensinne har elsket, lukker og låser hun våpenskapet, og uten å vaske det, går hun videre til neste rom.

Joel, oldefaren som lot våpenet ligge ute, bor ved foten av et lite fjell i et stille hus med tre soverom.

– Det er alltid stille her, sier han en ettermiddag, akkurat idet en svak lyd høres utenfra. Han strekker halsen og ser ut.

– Hørte du det? spør han. Når han ser at det bare er en nabo, lener han seg tilbake i sofaen igjen.

Linda Davidson

Det er så mange ting han kunne gjøre. Garasjen og bassenget må ryddes og gjøres rent. Han har en tredemølle han ikke bruker. Og våpensmia, der han har satt sammen tusenvis av patroner, og hvor han håper å kunne sette sammen nye tusener.

Han elsker våpen til de grader, at han noen ganger sovner mens han tenker på dem. Men så er det morgen igjen, og han går forbi rommet der det skjedde, forbi alle bildene av Kimi, og så setter han seg på sofaen der tankene kommer på ny. Var det noe feil med avtrekkeren? Hvor mye kraft skulle til for å trekke av? Hvordan kunne en liten gutt ha avfyrt en 9mm pistol?

– Jeg har tenkt på det, og tenker fortsatt på det, sier han. Jeg får ikke fred for dette.

Tanken på at Jaxon på en eller annen måte var i stand til å trekke inn avtrekkeren, er omtrent det siste mysteriet våpnene skjuler for ham. Han har drevet med skyting siden han var seks, da han bodde i en landsens rønne, der gulvplankene bare så vidt skjulte bakken, og faren ga ham et luftgevær.

Senere har han skutt med nesten alle de geværer han kan komme på. Han har vunnet skarpskyttermesterskap. Han har tatt fra hverandre geværer og satt dem sammen igjen. Han har våpen i soverommet, i stuen, på kjøkkenet, i trappeoppgangen og i kjelleren, der han har en stor safe som er proppfull av våpen, og et skap fylt av våpendeler.

Mens han jobbet som maler eller satte opp gipsplater, pleide han å se for seg en pensjonisttilværelse der han skulle reparere og skyte med våpen.

Linda Davidson/The Washington Post

Og så Kimi. Han hadde aldri hatt noen datter. Hun kom så ofte på besøk at han gjorde om soverommet de hadde ekstra til lekerom for henne, og lærte henne de samme tingene han hadde lært sine to gutter, og som hans far hadde lært ham.

Han tok henne med på jakt. Hun fikk være med inn i verkstedet hans: Når hun tok opp den rosa salongriflen han ga henne da hun var seks, sa han at hun ikke måtte røre avtrekkeren, og det gjorde hun aldri.

Han var aldri redd for at noe skulle skje, for det hadde det aldri gjort før. Selv i 2010, da en 0,25 kaliber pistol falt ned fra en hylle i soverommet, gikk av da den traff gulvet og kulen sneiet armen på hans kone før den så vidt bommet på Kimi, så avfeide han det som et uvanlig uhell.

– Vi la den bare rett tilbake i skapet der, sier han.

Hver gang Kimi overnattet, hjalp hun ham med å komme i seng. Han la seg i det lille soverommet, mens hun sov i dobbeltsengen sammen med hans kone. Hun kom inn med et glass vann, øyendråpene hans og en ladet 9 mm, som han hadde på nattbordet mens han sov.

Han så på mens hun bar den, forsiktig, og var tilfreds med at hun visste hvordan hun skulle unngå å røre avtrekkeren. Neste dag bar han, eller Kimi, den tilbake til det store soverommet igjen.

Om morgenen den 6. februar våknet han med pistolen ved siden av seg, og tenkte på skrapskytter-konkurransen han skulle være med i denne dagen.

Han gikk forbi Kimi som så på tegnefilmer mens hun spiste cornflakes. Han gikk ned i kjelleren og la en rifle og to pistoler i reisehylsteret, ga Kimi og sin kone en klem og kjørte de tre milene til Hoover Tactical Firearms, vant en av tre konkurranser, kjørte hjem, la merke til Tinas bil i oppkjørselen, åpnet bildøren og så en av sine sønner komme løpende.

– Kimi er skutt.

– Herregud, nei, sa Joel. Han gikk inn og la seg ned på gulvet ved siden av Tina, holdt om henne og tok tak i noe – en fille? et håndkle? og presset det mot Kimis hode.

– Ikke la henne dø, Gud, jeg vil gjøre hva som helst, minnes han at sa.

Etter at han hadde fortalt til politifolkene at han ikke visste om at Jaxon skulle komme på besøk den dagen, og det ble klart at han ikke kom til å bli tiltalt, dro han til politistasjonen for å hente pistolen. Han ville spørre etterforskeren som hadde avhørt ham om avtrekkeren.

Så ville han selge dette våpenet, som han aldri hadde skutt med, og som han aldri ville skyte med heretter, for den prisen våpenhandleren måtte tilby.

Men politimannen var ikke inne, og Joel har ikke vært tilbake igjen.

Syv måneder senere sitter Joel (75) i stuen og tenker på en annen 9 mm. Det er den han bruker for å beskytte seg etter at Kimi døde, men den ligger i skuffen i soverommet, oppå et hvitt håndkle.

Han tenker tilbake på den dagen for flere år siden da han tok den med ut for å prøveskyte. Den sparket som et esel. Han skjøt igjen. Den var hard på avtrekkeren. Han skjøt igjen og igjen, åtte skudd i alt. Hvordan kunne Jaxon greie å trykke inn den avtrekkeren?

En stund etterpå ser han på sin kone, som er sengeliggende med gikt. Han passer på henne hele dagen. Hun ser ut av vinduet på en liten kolibri.

– Jeg vil gå og snakke med ham, sier han om politimannen.

– Du vil da vel ikke ha den pistolen tilbake, sier kona.

– Nei, svarer han og rister på hodet. Men jeg tenkte bare på den. Jeg har den i hodet. Det er dette jeg tenkte på.

Hun sier ingenting, og ser ut på kolibrien igjen, mens han fortsetter å tenke på avtrekkeren.

Jaxon, gutten som trykket på avtrekkeren, ser en gul skolebuss som kjører forbi.

– Hvorfor tar den ikke med Sissy, spør han.

– Du vet hvorfor den ikke gjør det, sier Tina. Hun sitter på verandaen med nok en kopp søt te.

Han sier noe, men det er uforståelig.

– Kom hit, sier bestemoren. – Jeg forstår ikke hva du sier.

– Jeg skal få Sissy til å komme hjem, sier han.

– Du kan ikke få Sissy til å komme hjem, sier hun.

Linda Davidson

Tina begynner å gråte, og Jaxon hyler. Han klasker begge hendene mot hodet to ganger, åpner inngangsdøren og smeller den igjen. Han går til rommet sitt og setter seg ved et lite bord dekket med brikker fra et puslespill. En tegnefilm flimrer over TV-skjermen. Han prøver å legge på plass noen brikker i spillet, men gir seg snart.

– Hvor er mamma, spør han og går til Amandas rom. Hun sitter på gulvet med lyset avslått. – Ut! sier Amanda. – Ut et øyeblikk.

– Hvorfor det, spør han. – Jaxon, bare gå ut en liten stund!

Han begynner å gråte og kommer inn i rommet likevel. Amanda klemmer og kysser ham og sender ham ut, der hun ser Tina komme mot døråpningen.

– Jeg vet du er opprørt, sier hun til Amanda. Men det er han også. Og han behøver å vite at du har det bra.

– Jeg fortalte ham nettopp at jeg er OK, sier Amanda. – Jeg ga ham en klem. Jeg ga ham et kyss. Men nå behøver jeg bare et lite øyeblikk for meg selv.

– Når skal mamma komme ut, spør Jaxon.

Linda Davidson / THE WASHINGTON POST

Tina tar ham med ut på verandaen foran huset. De setter seg ned, og han spør: – Hvorfor er mamma lei seg?

– Hun er lei seg for Sissy, vennen. Det samme som du nettopp var lei deg for. Du vet vi har snakket om dette, ikke sant? Det kan ta lang tid før mamma føler seg bedre.

– Sissy, sier han. Lenge, lenge, lenge, lenge.

– Vennen min, Sissy kommer ikke til å føle seg bedre, sier hun. Vi har snakket om det.

– Aldri?

– Nei.

– Men hvorfor?

– Si det du.

Jaxon sier ikke noe. Han bare ser på Tina.

– Hvorfor kommer ikke Sissy til å føle seg bedre, spør hun.

– Si meg hvorfor, sier han.

– Fordi Sissy døde.

– Sissy bor ikke her lenger?

– Nei, Sissy døde.

– Bor Sissy der borte, spør han og peker på et av nabohusene.

– Sissy døde.

– Men hvorfor døde Sissi?

– Tina er taus et øyeblikk. Hun sukker.

– Det var en ulykke, vennen min.

Kimi, jenta som døde ved et uhell, var ni år gammel og hadde «ikke-påfallende blå øyne», ifølge obduksjonsrapporten. Ørene hennes var heller ikke påfallende. Akkurat som fotsålene. Nesen, halsen, tungen, lungene og hjertet hennes var ikke påfallende.

Kroppen hadde ingen «vesentlige, fysiske skader eller naturlige lidelser». Hun var 141 centimeter høy og veide 38,25 kilo. Da skuddet gikk av, hadde hun på seg et grønt, elastisk hårbånd.

Kulen traff på høyre side av hodet, og laget et 3,5 centimeter bredt, ovalt sår. Det gikk gjennom høyre hjernehalvdel og hjernebarken, forårsaket «omfattende blødning» og gikk ut igjen 6,8 centimeter under toppen av hodeskallen.

Tre dager senere testet politiet pistolens avtrekker tre ganger i en skrustikke. Den ble utløst med 2,9 kilos trekkraft – omtrent på gjennomsnittet.

To uker etter dette henla politiet saken, etter avhør av Tina, Joel og Jaxon, og en oversikt over forskningen som konkluderte med at en fjerdedel av tre-fireåringer kan utløse skudd med en avtrekker som krever 4,5 kilos kraft. De sendte et brev til familien der svaret på etterforskningen var destillert ned til ett ord: ulykke.

Og nå, en ettermiddag sent på høsten, sitter Joel i stuen, midt blant våpnene sine, og ser på TV. Tina er hjemme hos seg selv litt lenger nede i veien, sitter alene på verandaen, tenner en sigarett mens Amanda holder telefonen i hånden, og ser på et bilde av Kimi.

Hun surfer gjennom Facebook-meldingene sine og klikker på en side hun følger, "Daily Attitude Adjustment". Hun ser et innlegg om sorg, deler det uten kommentar og kikker opp for å se etter Jaxon. Han er på vei opp den lille stigen til trampolinen.

Det hadde gått fort å sette den sammen igjen, i taushet og uten glede. Ett øyeblikk gråt Tina stille. Så spurte Jaxon: «Hvor skal du, mamma?», idet Amanda gikk mot huset for å hente vann.

Linda Davidson

Da Tina spurte Jaxon: «Hvem sin trampoline var dette?», visste han ikke det. Hun sa: «Det var Sissys», og han sa: «Den er min nå».

Nå er han oppe på trampolinen for første gang, snur seg, ser Amanda og roper: – Jeg elsker deg, mamma.

Der er det igjen.

– Jeg elsker deg, sier hun denne gangen og ser ham balansere på kanten av trampolinen.

– Gå tilbake mot midten, eller sett deg ned, roper hun.

Han står der alene og begynner å hoppe. Amanda ser på sønnen hun elsker, som drepte datteren hun elsket. Så legger hun ned telefonen med bildet av Kimi, går bort og klatrer opp på trampolinen.

Hun legger seg ned på midten. Hun folder hendene. Jaxon legger seg ved siden av henne. De ligger stille en stund. Han hviler hodet mot brystet hennes.

