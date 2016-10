Kina: USAs valgkamp viser at demokrati ikke virker

Forfatter er Zhong Sheng, som kan bety Kinas stemme og ikke er navnet på en enkelt person, men derimot en kollektiv signatur som benyttes når kommunistpartiets hovedorgan gir uttrykk for offisielle, utenrikspolitiske synspunkter.

Mens kinesiske medier dekker USAs valgkamp nøkternt på nyhetsplass, gjerne ved hjelp av internasjonale byråer, gir kampanjens skandaler og kranglingen mellom de to upopulære kandidatene grunnlag for harde angrep på kommentarplass.

Zhong Shengs oppsummering er at presidentvalgkaoset avslører at USAs politiske system er fullt av feil og svakheter og at amerikanerne blir mer og mer frustrert av at de to kandidatene gjør sitt beste for å angripe hverandre personlig, istedenfor å diskutere politikk.

Regjering og de folkevalgte er problemet

Det vises til at det amerikanske folk i meningsmålinger har utpekt republikaneren Donald Trump til å være den dårligste presidentkandidat på 25 år og hans demokratiske motstander Hillary Clinton til den nest dårligste.

Folkets Dagblad legger også betydelig vekt på undersøkelser der velgerne gir uttrykk for at landets regjering og Kongressen i Washington representerer de største problemer i det amerikanske samfunn:

– Dette viser de store og økende bekymringer USAs borgere har når det gjelder landets politiske system, ifølge Zhong Sheng, som utenfor kontekst siterer økonomen og Financial Times-kommentatoren Martin Wolf på denne spissformuleringen: «Økende ulikheter og svakere produktivitet har gjort demokratiet intolerant og kapitalismen illegitim.»

Les Wolfs resonnement i sin sammenheng her: Capitalism and democracy: the strain is showing

– Demokrati fungerer ikke

Også på den statskontrollerte China Dailys kommentarsider tirsdag 11. oktober får selve den demokratiske styreform gjennomgå, fra offisielt hold:

Den kaotiske valgkampen har tydeliggjort at demokrati er dysfunksjonelt, skriver akademikeren Zhang Zhixin, leder for amerikanske politiske studier ved Kinas institutter for internasjonale forbindelser.

Zhang fastslår at det amerikanske valgsystem er defekt og angriper Clinton for på udemokratisk vis å ha motarbeidet Bernie Sanders sammen med sitt partis ledelse.

Han mener videre at Trumps seier i republikanernes nominasjonskamp viser at demokrati måtte gi tapt mot populisme, og at kandidatens måte å uttale seg på «har påført USAs demokrati ubotelig skade», uansett hvem som vinner valget i november.

Mussolini og Hitler ble jo også valgt ...

Global Times (GT), et nasjonalistisk tabloid talerør for partiet, fremholdt for noen måneder siden Donald Trump som et eksempel på hvorfor demokrati ikke virker. Amerikanerne vet at valg ikke kan endre deres liv, så derfor stemmer de i raseri og støtter Trump, advarer GT:

– Mussolini og Hitler kom til makten ved valg. En alvorlig lærepenge for vestlig demokrati.

– Solen går ned for vestlig demokrati

I Russland tolkes USA-valget som et godt eksempel på hvorfor det ikke er nødvendig å innføre demokrati etter «vestlig mønster».

– Demokratiet verden over er i fare, skriver Andrej Desnitskij i nettavisen Gazeta.ru. Avisen går så langt som å si at «det ser ut som om solen går ned for vestlige demokratier».

– Valget i det mektigste demokratiet i verden blir bare verre og verre. Det får folk til å lure på om slike former for vestlig demokrati ikke passer, skriver Gazeta.ru.

Det amerikanske presidentsirkuset brukes som et bevis i Putin-kontrollerte medier på at vestlig demokrati ikke virker.

Russisk nasjonalistleder: – Trump eller atomkrig

– Gjør menneskeheten en tjeneste og stem på Trump, sier den populære russiske nasjonalistlederen Vladimir Zjirinovskij i et intervju med Reuters.

Hans utspill illustrerer hvordan russiske Kreml-lojale politikere har kunnet fråtse i den amerikanske valgkampen.

– Stemmer de for Hillary, så betyr det krig. Det vil bli en kort film. Det vil bli Hiroshima og Nagasaki over alt, sa Zjirinovskij.

Det underliggende hovedskapet i Putin-kontrollerte TV-kanaler og PR-kanaler er at demokrati - som i USA og Vesten - fører til kaos, anarki og krig.

