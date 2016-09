Kina godkjenner Parisavtalen

Nasjonalforsamlingen stemte for avtalen lørdag, dagen før G20-toppmøtet starter i den kinesiske byen Hangzhou, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua. En stående komité fungerer som nasjonalforsamling i periodene mellom det årlige plenumsmøtene i Folkekongressen.

Det var på forhånd ventet at Kina og USA skulle kunngjøre at de ratifiserer Parisavtalen og dermed forplikter seg til å leve opp til dens målsettinger.

Tidligere denne uken skrev The Guardian at det er Australia som er klimaverstingen blant G20-landene. Dette har kommet frem i en ny rapport.

Parisavtalens overordnede mål er å begrense den globale oppvarmingen til to grader eller under. Avtalen trer først i kraft når den er ratifisert av minst 55 land som til sammen står for 55 prosent av de globale CO₂-utslippene. USA og Kina står alene for 38 prosent av utslippene.