Kina og Norge venner igjen: Erna Solberg mottatt med pomp og prakt i Beijing

Statsminister Erna Solberg avsluttet en dag med tett program i Beijing med et møte med sin kinesiske kollega Li Keqiang, som deretter inviterte til festbankett.

Til Kina for å markere at forholdet igjen er normalt

Like etter ankomst med morgenflyet var Solberg æresgjest på et stort norsk-kinesisk næringslivsseminar med blant andre Ali Baba-sjef og Norges-venn Jack Ma som begeistret deltager. 13 avtaler til en verdi av flere milliarder kroner ble undertegnet mellom kinesiske og norske bedrifter og institusjoner.

Statsministeren rakk også å klippe snor for å åpne et nytt biogassanlegg drevet av det norske selskapet Cambi før hun stilte i Folkets store hall. Her ble seks avtaler mellom kinesiske og norske myndigheter signert.

Forhandlinger om frihandelsavtale starter igjen

Blant det som spesielt ble drøftet mellom statsministrene Solberg og Li, var enigheten om å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina, forhandlinger som ble brutt da Liu Xiaobo i 2010 ble tildelt Nobels fredspris og Beijing brøt all politisk kontakt.

Erna Solberg er blitt kritisert fordi hun på forhånd hadde gjort det klart at menneskerettigheter (MR) ikke ville bli drøftet med vertskapet under det første statsministerbesøk til Kina på 10 år og de første bilaterale møtene på politisk topp-plan siden 2010.

Utfordret av aktivist Hu Jia: Kjenner du disse to, statsminister Solberg?

Statsministeren opplyste imidlertid etter samtalene med Li at det nå vil komme på plass en konsultasjonsmekanisme mellom landenes utenriksdepartementer for å drøfte blant annet MR. Visedirektør for Europa-spørsmål i kinesisk UD, Lin Wei Min, sa fredag til norske journalister at Kina vil vise en åpen holdning til å drøfte slike spørsmål med Norge og viste til at kineserne har en aktiv menneskerettighetsdialog med flere EU-land.

Solberg ville for sin del ikke love at MR blir tema allerede på neste møte på politisk topp-plan mellom Norge og Kina.

Møter presidenten over helgen

Den store delegasjonen, som blant annet omfatter 250 næringslivsfolk, reiste fredag kveld videre til Shanghai.

Statsminister Erna Solberg kommer mandag tilbake til Beijing, og skal da møte president Xi Jinping.

