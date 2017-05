Den lille n-en står for norway. Og Rynning er helt overbevist om at begrepet Hack sender ut riktig signal til aktører i målgruppen når denne nye «akseleratoren» for norsk næringsliv nå skal bidra til å virkeliggjøre norske ideer Kina og resten av verden ikke kan klare seg uten.

Etter planen skal representanter for fem norske oppstartsbedrifter være på plass i Shanghai i september for å få hjelp av nHack. Deltagerne bør stille vel forberedt:

– Det nytter ikke å komme hit for å presentere markedsplaner. Den som skal lykkes i Kina, må kunne bevege seg fra skisse til global distribusjon på rekordtid, sier Rynning.

Han gjør det klart at håpefulle gründere som ikke har selvstendige resultater å vise til etter en uke eller to hos «akseleratoren» i Shanghai, vil få beskjed om å reise hjem igjen til Norge.

Normalisering gir ikke fribillett til markedet

nHack ble lansert under statsminister Erna Solbergs offisielle besøk i april, som markerte at forbindelsene mellom Norge og Kina igjen er normale, etter bruddet i 2010.

Mange norske selskaper ønsker nå å satse i Kina, og en rekordstor næringslivsdelegasjon var med i statsministerens følge.

Rynning, som har 20 års Kina-erfaring, er ikke i tvil om at normaliseringen i noen grad vil gjøre det lettere for nordmenn å drive virksomhet i landet:

– Men ingen må la seg forlede til å tro at dette alene gjør det enkelt for nordmenn å få kinesiske forbrukere eller selskaper som nye kunder. Kinas egen kompetanse på ulike områder øker, og konkurransen blir hardere fra uke til uke, sier Rynning.

Tilgang til stor amerikansk produsent

Fra norsk side er Innovasjon Norge (IN) med som partner i nHack, sammen med statseide Investinor, advokatfirmaet Wikborg Rein og to selskaper tilknyttet NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).

Rynning og hans selskap Staur Asset Management har fått det kinesiske venture-capitalselskapet China Equity med på finansieringssiden. Hvert av de to selskapene skal skyte inn 20 prosent i et fond på totalt fem millioner dollar (43 millioner kroner) for bedrifter som omfattes av «akseleratoren».

Kanskje enda viktigere enn å få inn den resterende fondskapitalen er det ifølge Rynning at amerikanske Flex, verdens neste største produsent av elektronikkprodukter etter Foxconn, stiller seg bak prosjektet:

– Her har vi fått med et selskap med utgangspunkt i Silicon Valley som har tro på at vi kan produsere og distribuere norsk teknologi i Kina og resten av verden. Det kan vise seg å bli et kupp for nHack.

De norske gründerne skal få jobbe tett med ingeniørene til Flex, som ifølge sin egen hjemmeside produserer for blant andre Huawei, Lenovo, Cisco, Sony og Hewlett Packard.

– Tenk deg at du er nordmann med en oppfinnelse innen for eksempel MedTech eller olje/gass. Flex kan da hjelpe deg ikke bare med komponenter, men også med produksjon og leveranse av det ferdige produktet. Du får en enestående mulighet til å komme raskere ut i markedet uten å gjøre for mange feil. Samarbeidet med Flex bidrar sterkt til at jeg tror at nHack kommer til å bli en suksess, sier Rynning, som mener at det amerikanske storselskapet med hovedkontor i Singapore ser samarbeidet med den norske «akseleratoren» som en mulighet for å vokse raskere i Kina.

Satser på undervannsdrone

Rynning gikk i 2015 av som toppsjef i det Beijing-baserte investeringsselskapet Origo, som er notert på London-børsen.

Han var egentlig på vei hjem til Trondheim da han så muligheten for å bli med på det han tror blir et nytt industrieventyr i Kina: Blueye Robotics, et spin-off fra NTNU ledet av Erik Dyrkoren, som har utviklet teknologi for en undervannsdrone.

Ved hjelp av Rynnings kontaktnett har Blueye fått kinesisk markedsadgang og kontrakt om produksjon. Og der norsk kapital sørget for oppstarten, er det kinesiske investorer som nå sikrer at selskapet har midler til videre utvikling og vekst, fremgår det av nHacks hjemmesider.

Der legges det ikke skjul på at ideen til nHack kom på grunn av Blueyes suksess. Fremgangsmåten Rynning brukte ved lanseringen, har skapt en modell for de uerfarne gründerne som skal prøve seg med «akseleratoren».

Jakt på enhjørninger

Og Kina-veteranen mangler ikke visjoner for hva som er mulig å få til med nHack.

Han er andpustent entusiastisk da han møter Aftenposten til lunsj i Beijing sentrum etter samtaler med ledere for såkalte enhjørninger – teknologiselskaper opprettet på 2000-tallet og som har oppnådd å bli verdsatt til mer enn én milliard dollar – (8,56 milliarder norske kroner).

– Det finnes 70 slike selskaper i Kina. 40 av dem holder til bare her i Beijing. Tenk om vi med nHack kunne klare å koble bare ett av dem til en norsk gründer med en briljant idé!

– Vinn eller forsvinn

Innovasjon Norge (IN) har tidligere forsøkt seg sin egen såkalte «inkubator» for norsk næringsliv i Kina, men la ned dette prosjektet i 2015.

I en omtale av den nye «akseleratoren» skriver IN på sine hjemmesider at nHack «vil være åpent for alle sektorer» men at det blir lagt mest vekt på «smarte byer, bioøkonomi, ny energi og finansiell teknologi (fintech), havrommet og helse og velferd.»

Ifølge IN får norske gründere her muligheten til en intensiv «være og lære»-periode i Kina:

– nHack skal bli en møteplass for norske entreprenører som vil lære om Kina og teste seg i det som er verdens nest største økonomi, uttaler Pål T. Næss, INs direktør for gründere og oppstartsbedrifter.

Finansmannen som har tatt initiativet, gir i samtale med Aftenposten en noe annerledes sammenfatning av hva norske gründere kan vente seg i møte med «akseleratoren»:

– Her blir det vinn eller forsvinn, sier Chris Rynning.

Eller som det står å lese med uthevet skrift på nHacks egen hjemmeside:

It’s not demo or die. It’s do or die.

Kina-ekspert: - Tidspunktet er veldig bra

– Jeg tror det er vel verdt et forsøk. Det er mye å si om det kinesiske markedet, men det er fremtidens største marked for veldig mange typer produkter, og det er veldig viktig for Norge å ha en strategi for å komme inn i dette markedet, sier sosialantropolog og Kina-ekspert Henning Kristoffersen.

Han mener et initiativ for å hjelpe oppstartbedrifter i Kina er smart.

– For å lykkes i Kina må de samarbeide med noen som har nettverk, noen som kjapt kan sette dem i kontakt med kinesiske partnere de trenger for å komme videre. Det kan være potensielle kunder, utviklere, eller investorer. Alle disse gruppene trenger en norsk oppstartbedrift hjelp til å finne, sier han.

Han mener det kan være en god idé for norske grundere å gå rett til det kinesiske markedet med ideen eller produktet sitt.

– Tradisjonelt har tanken vært at en oppstartbedrift bør lykkes i hjemmemarkedet før den går ut i verden. Men det er lett å finne interessenter og muligheter andre steder. Så får man mulighet til å prøve seg rett på det kinesiske markedet, så hvorfor ikke? sier han.

Han sier initiativer som nHack vil bidra til å redusere risikoen for norske bedrifter som vil etablere seg i Kina. Samtidig kan bidra til å skape en norsk kompetanseklynge i landet.

– Tidspunktet for et slikt initiativ er veldig bra. Nå er det mulig, og vi kaster ikke bort ressursene fordi vi vet vi har et forhold til Kina det går an å jobbe under. Og Norge trenger selskaper som lykkes ute med noe annet enn maritim og oljerelatert virksomhet, sier han.

– Ideen er å få bedriftene inn i markedet i rekordfart. Viser de ikke resultater etter et par uker, blir de sendt hjem. Er det mulig å lykkes på så kort tid i Kina?

– Jeg kan ikke uttale meg om dette vil lykkes eller ikke. Men jeg pleier å si at i Kina må du være tålmodig og jobbe langsiktig. Dette er ikke et marked du knekker den første dagen. På en annen side går ting så fort at for å lykkes, må du slå til med en gang du får muligheten. Du må tenke både kort og langt samtidig, sier han.

