Kinas Xi kan glise over Obamas Trump-trøbbel

I årevis har kineserne måttet høre president Barack Obama si at TPP var et virkemiddel for å styrke USAs ledende rolle og bidra til å hindre Kina i å bli landet som skulle «utarbeide reglene for det 21. århundre».

Natt til onsdag offentliggjorde Obamas etterfølger Donald Trump en video med det klare budskap om at han vil holde sitt løfte fra valgkampen: USA skal ut av TPP og i stedet skal det fremforhandles «rettferdige, tosidige avtaler som kan bringe arbeidsplasser og industri tilbake til Amerika».

Udelt triumf for Kina

Avtalen var et viktig trekk i Kinas og USAs rivalisering om økonomisk og militær innflytelse i den økonomisk hurtigst voksende og den strategisk mest usikre del av verden.

At TPP nå blir en fiasko er en udelt triumf for Beijing, mener The New York Times, og konstaterer at Barack Obama helt på tampen av sin presidentperiode bare blir nødt til å se på mens de 11 landene som er USAs partnere i avtalen, kommer til å orientere seg mer mot Kina i større eller mindre grad.

MARTIN MEJIA/AP/SCANPIX

Fakta: TPP-traktaten Den omfattende TPP-traktaten ble inngått i 2015 av 12 stillehavsland, blant dem USA, Japan, Malaysia, Australia, New Zealand, Canada og Mexico, men er ikke ratifisert av landene. Målet med avtalen var å redusere tollsatser, styrke økonomiske bånd og skape vekst.

Hardt slag for økonomier i utvikling

At Trump nå bekrefter at amerikanerne trekker seg ut, er et hardt slag for asiatiske land med hurtigvoksende økonomier, ikke minst Vietnam og Malaysia, som ville hatt mest å vinne. Disse to landene har allerede tilgang til det amerikanske markedet, men hadde håpet at TPP skulle sørge for at noen av deres viktigste eksportartikler ble helt tollfrie, skriver BBC.

Han kalles Kinas mektigste leder siden Mao: Går Xi Jinping med på å overlate makten til en etterfølger når presidentperioden er over?

Vanskelig uten hovedpartneren

Uten USAs medvirkning er TPP meningsløs, sa Japans statsminister Shinzo Abe omtrent samtidig med at Trump tirsdag offentliggjorde sitt videobudskap.

Australias handelsminister Steven Ciobo var tidlig ute med å antyde at de 11 øvrige statene som har signert TPP, kunne fortsette prosessen uten amerikanerne, og kanskje også invitere Kina og Indonesia til å bli med.

Mer pessimistisk er Singapores statsminister Lee Hsien Loong, som mener det blir vanskelig å gjenåpne forhandlingene når den viktigste partneren trekker seg.

Hans brutale vanstyre kostet titalls millioner liv. Nå står kinesere i kø for å hylle Den lange marsjen, som sikret ham makten

Drahjelp for kinesisk initiativ

Mens TPP ikke inkluderte Kina, fremmer Beijing nå sin egen handelsavtale for Asia- Stillehavsområdet, på engelsk kalt The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), der USA ikke er invitert.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er RCEP en mer tradisjonell avtale, som legger størst vekt på å kutte tollsatser, og ikke har ambisjoner om å åpne opp økonomier og sette standarder for arbeidslivs-avtaler og miljø, slik TPP hadde.

RCEP fikk mye oppmerksomhet under møtet i APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) i Peru, som nylig ble avsluttet. Tan Jian i Kinas delegasjon sier at flere land nå ønsker å slutte seg til RCEP og at hensikten er å få til en bredest mulig avtale snarest mulig, som en motvekt til økende proteksjonisme.

– Ikke fragmentert og politisert

I en uttalelse fra Kinas utenriksdepartement tirsdag heter det at Beijing har en «åpen holdning» til enhver ordning for å fremme frihandel som ikke er «fragmentert og politisert»:

– Vi er villig til å fortsette å presse på for samtaler om RCEP med alle parter, for å oppnå fremgang snarest mulig, sier talsmann Geng Shuang, som presiserer at initiativet til avtalen er tatt av ASEAN (Association of Southeast Asian Nations).