Kinas først egenproduserte passasjerfly på vingene

Flyet, en C919 med grønne og blå striper, tok av idet tusenvis av tilskuere sto på bakken og jublet. Jomfruturen er en milepæl for Kina, som lenge har ønsket å sikre seg en markant rolle i den internasjonale luftfartsindustrien.

C919 er ment som en konkurrent til franske A320 fra Airbus og amerikanske Boeing 737.

Hvis testflygingen er vellykket, vil den statseide flyprodusenten Comac søke om godkjenning fra kinesiske luftfartsmyndigheter og utenlandske tilsyn. Men det er ventet å ta flere år før C919 kan tas i kommersiell bruk.

Jomfruturen er enda et framskritt for kinesiske myndigheter på kort tid. For en uke siden lanserte Kina sitt første egenproduserte hangarfartøy.

Kina har drømt om et egetprodusert passasjerfly siden landet begynte å utvikle Y-10 på 1970-tallet. Men prosjektet mislyktes, og flyet ble derfor aldri tatt i bruk.

Også utviklingen av C919 har vært rammet av forsinkelser, men testflyingen betyr at Kina er et stort skritt nærmere å kunne introdusere fly med påskriften «Made in China» i internasjonal luftfart.