– Tortur, forsvinninger, fengsling av fredelige aktivister, ødeleggelse av religiøse menigheter, internettsensur – president Xi har mye å svare for. Men vil han få spørsmål om dette, og bli bedt om å endre kurs? spør Sophie Richardson, leder for HRWs Kina-program – riktignok ikke i forbindelse med at den kinesiske lederen tar imot Norges statsminister Erna Solberg i Beijing mandag, men i anledning toppmøtet mellom Xi og USAs president Donald Trump i Florida, som nå pågår.

Internasjonal oppmerksomhet viktig for opposisjonen

Solberg har på forhånd gjort det klart at menneskerettigheter ikke blir tema under det første topp-politiker-besøk til Kina siden stormaktens brudd med Norge i 2010.

– Det aldri noen god nyhet at vestlige land velger å tie i møte med kinesiske ledere, sier forsvarsadvokat Shang Baojun til Aftenposten i en kommentar til Solbergs avgjørelse.

Han er enig med HRW i at Xi Jinpings harde linje gjør menneskerettighetssituasjonen i landet verre enn på tiår.

Kinesiske myndigheter ser ut til å ha satt i verk et felttog mot menneskerettighetsadvokater. – Ikke siden kulturrevolusjonen har Kina hatt en slik mangel på rettssikkerhet

Shang har fredsprisvinner og soningsfange Liu Xiaobo og flere andre kinesiske dissidenter som klienter. Han nevner den i kinesisk sammenheng milde dommen over sin venn og klient Pu Zhiqiang som eksempel på at internasjonal oppmerksomhet kan føre til bedre behandling av dissidenter.

Pu var Kinas mest kjente MR-advokat før han i desember 2015 ble dømt til yrkesforbud og tre år betinget fengsel for å ha «oppfordret til etnisk hat og provosert frem uro». Tiltalen kunne ha gitt mange år ubetinget fengsel.

Hans forbrytelse: Kritiske og harselerende twitter-meldinger om kommunistpartiet og landets ledere.

– Aggressiv opptrapping

I løpet av mars ble tre kinesiske aktivister dømt til fengselsstraffer på mellom tre og fire og et halvt år for å ha støttet demokratiaktivister i Hongkong og for å ha markert minnet for massakrene etter demonstrasjonene på Den himmelske freds plass i 1989.

– Kinas myndigheter har det siste året aggressivt trappet opp sine kampanjer mot det sivile samfunn. Åtte menneskerettighetsadvokater og -aktivister blir fortsatt holdt i varetektsfengsel etter de landsomfattende arrestasjonene av mer enn 300 personer i juli 2015. Seks av de 300 har fått sine dommer, i rettssaker som ikke på noen måte holder internasjonal stander for rettssikkerhet, ifølge HRW.

En av dem som venter på dom, aktivisten Liu Yong Ping, ville engasjere Shang Baojun som forsvarer, men det ble han nektet av retten, som oppnevnte en mer regimevennlig advokat i stedet, opplyser Shang.

Reaksjoner mot at MR ikke er tema

Fra ulike hold i Norge er det kommet reaksjoner på at statsministeren allerede før avreise til Kina gjorde det klart at MR ikke ville bli tema under besøket.

Aftenposten skrev onsdag på lederplass at når det gjelder å ta opp menneskerettighetsbrudd med Kina, må det «finnes et punkt på skalaen mellom å si ingenting og å markere så sterkt at relasjonen spoleres igjen, der en norsk statsminister kan operere. Statsminister Erna Solberg overbeviser ikke om at Regjeringen har jobbet hardt nok for å finne dette punktet.»

Bedre markedsadgang viktig for Norge

Fire tiår etter at landets reformer startet, blir Kina mer og mer mektig, samtidig som landets ledere nekter sitt folk retten til å danne et politisk parti eller utgi en uavhengig avis, påpeker HRWs Kina-direktør Richardson i en artikkel i USA Today.

Samtidig har åpningen for markedsøkonomiske virkemidler og kontakt med omverdenen siden slutten av 1970-årene gjort Kina til en økonomisk supermakt med en stadig mer velstående og tilfreds befolkning, der flertallet åpenbart er langt mer opptatt av å forbedre sin egen og familiens levekår enn å kjempe for demokrati og menneskerettigheter.

Kina er blitt et enormt, attraktivt marked, og på dette første besøket etter normaliseringen er Erna Solberg og hennes store delegasjon naturlig nok ikke minst opptatt av å legge til rette for at norsk næringsliv nå skal få bedre adgang til dette markedet nå som Norge er ute av Beijings «fryseboks».

Med Erna Solbergs delegasjon er dialogsporet med Kina offisielt gjenvunnet. Det ville være en stor fordel om målet med dialogen var like mye å lære som å belære, skriver sosialantropolog Henning Kristoffersen.

Lover at MR blir tatt opp på fremtidige møter

Mens Solberg ankommer fredag, var næringsminister Monica Mæland på plass allerede torsdag, og møtte da norske journalister ved Himmelens tempel for å fortelle om sine forventninger til bedre muligheter for norsk næringsliv etter normaliseringen.

– Hva synes du om at det er blitt så mye oppmerksomhet om menneskerettigheter foran besøket?

– Det er en del av ytringsfriheten, og MR er jo noe Norge er opptatt av, så det synes jeg ikke er så rart. Men jeg tror det er viktig at man forstår at for å ha en dialog må det skapes en dialog. Og det er utgangspunktet for jobben vi nå gjør, sier Mæland til Aftenposten.

– Så MR kommer på agendaen på senere møter mellom Norge og Kina?

– Ja, selvsagt.

Demokratiaktivisten Hu Jia henter opp et fotografi av fredsprisvinner Liu Xiaobo og hans kone Liu Xia fra vesken og ber Aftenposten overbringe et retorisk spørsmål til statsministeren: – Vet du hvem dette er?

– Hun ordner vel opp med laksen, i alle fall?

Advokat Shang Baojun mener alle gjestende ledere fra Vesten bestandig bør føle seg forpliktet til å ta opp menneskerettighetssituasjonen, men sier man må ha forståelse for at Kina nok ikke viker tilbake for å bruke press for å unngå at det skjer.

– Det er heller ikke nødvendigvis noe tegn på svakhet at Norge ikke tar opp MR i dette første møtet etter normaliseringen.

Men dette gjør det desto viktigere at det blir tema på neste møte mellom landene, mener forsvareren.

Vi snakker sammen på advokatens favoritt sushirestaurant i Beijing sentrum, der det viser seg at han er noe misfornøyd med kvaliteten på laksen. Den stammer fra et land der eksportørene siden 2010 har kunnet operere uten altfor mye sjenerende norsk konkurranse.

– Men akkurat det klarer vel statsministeren deres nå å ordne opp i, spør han med et skjevt smil: – At vi snart er sikret ekte norsk laks på bordet igjen?

