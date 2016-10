Kineserne ser lyst på fremtiden og liker hele verden – minus ett land

Kinas befolkning er relativt ubekymret for globale trusler, slår Pew Research Center fast etter å ha foretatt en omfattende intervjuundersøkelse.

Men det er ett tydelig unntak: Hele 45 prosent av kineserne ser USAs makt og innflytelse som en trussel mot deres land. Det er en markant økning fra 39 prosent i en tilsvarende undersøkelse i 2013, konstaterer det anerkjente, amerikanske forskningssenteret, som presenterer sine resultater etter å ha møtt 3154 personer i Kina til samtale, ansikt til ansikt.

Til sammenligning er bare en fjerdedel av oss europeere urolig for at USA kan utgjøre en trussel, mens påfallende mange blant amerikanernes japanske allierte, 52 prosent, er engstelige for amerikansk verdensdominans, ifølge Pew-senteret.

Stormaktrivalisering og strid om havområder

Økningen i kinesernes USA-frykt må ses i sammenheng med amerikanernes økte interesse av å markere sitt nærvær i Asia, og at land som opplever at Kina herser med dem i disputter om råderett over Sør-Kinahavet, er Washingtons allierte.

Over halvparten av de spurte, 52 prosent, mener amerikanerne prøver å hindre det fremadstormende Kina i å bli like mektig som USA.

Ser trygghet, velstand og lykke for seg og sine

Men for øvrig mener kineserne at de stort sett kan kjenne seg trygge. Tre av fire ser det slik at deres land spiller en viktigere rolle i verden i dag enn for 10 år siden. 54 prosent er også positive til FNs rolle, en betydelig oppgang fra tidligere målinger.

Mens Vesten fortsatt er sjokkskadet av britenes Brexit og en presidentkandidat i USA truer med å bygge mur mot Mexico, er 1,4 milliarder i Midtens rike klare for mer kontakt med omverdenen. De tror at deres hjemlands makt vil øke, at deres levestandard vil fortsette å bli bedre, og at korrupsjonen i samfunnet vil bli eliminert. Og de er villige til å tåle litt svakere økonomisk vekst dersom det må til for å løse forurensningsproblemene, er BBCs positive oppsummering etter en grundig gjennomgang av tallmaterialet.

Og det er virkelig lite frykt og usikkerhet å spore når Pew Research Center spør kineserne om fremtiden:

60 prosent mener at globalisering er fine saker; bare 23 prosent tror en åpnere verdensøkonomi vil slå negativt ut for dem selv.

Og mens utenlandske analytikere og økonomer stadig advarer om at Kinas økonomi kan gå på en kjempesmell på grunn av den voldsomt økende, offentlige gjeldsbyrden, deler landets egen befolkning slett ikke denne pessimismen. Nesten 90 prosent av de spurte mener at tilstanden i landets økonomi nå i 2016 er enten ”svært god” eller ”ganske god”.

Og enda bedre tror de det skal bli: 76 prosent spår at økonomien vil bli sterkere i løpet av de neste 12 månedene, 70 prosent har tillit til at de selv kommer til å bli mer velstående enn de er i dag, og ikke mindre enn åtte av ti ser for seg at deres barn kommer til å få en høyere levestandard enn sine foreldre.

Bekymret for korrupsjon, prisstigning og forurensning

Når det gjelder hverdagslivets aktuelle bekymringer, merker problemer med korrupte, offentlige tjenestemenn seg klart ut: 83 prosent av dem som deltok i undersøkelsen, ser dette som et stort eller ganske betydelig problem.

Xi Jinpings knallharde antikorrupsjonskampanje, som han også bruker som et middel til å nøytralisere brysomme motstandere, har støtte av et flertall på 64 prosent, et tall den mektige presidenten og partisjefen nok gjerne skulle sett var enda høyere.

For det enerådende kommunistpartiet bør det nok også være et varsku at ikke mindre enn 77 prosent svarer at forskjellene mellom rik og fattig er et ”meget stort problem” eller et ”ganske stort problem”:

Når partiet forsvarer sitt maktmonopol med at det gir folket ”sosialisme med kinesiske særtrekk”, og flertallet knapt har til husleie samtidig som en liten gruppe gjør sitt beste for å vise hvor rike de er og kjører rundt i kostbare sportsbiler, er det avgjort dårlig samsvar mellom liv og lære, bemerker BBC i en besk kommentar.

74 prosent har store eller moderate bekymringer knyttet til økende priser på varer og tjenester. Like mange frykter manglende sikkerhet når det gjelder mat og medisiner.

73 prosent ser vannforurensning som et betydelig problem, og syv av ti er svært urolige over luftforurensningen som på ekstreme dager ”kveler” kinesiske storbyer i smog.

Men hverdagsbekymringene til tross: Hovedinntrykket fra Pew-instituttets store undersøkelse, er at kineserne er grunnleggende optimistiske.

De har tro på at problemene lar seg løse.

